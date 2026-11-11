स्वेटर को स्टाइल करते समय न लगेगी मोटी, इन 5 तरीकों को अपनाकर मिलेगा बेहतरीन लुक

रंगों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपके त्वचा के रंग से मेल खाते हों।

गहरे रंग जैसे काले या भूरे रंग के स्वेटर मोटा दिखा सकते हैं, इसलिए हल्के रंग जैसे सफेद, हल्के नीले या पेस्टल शेड्स बेहतर विकल्प होंगे।

इसके अलावा आप न्यूट्रल टोन जैसे बेज या ग्रे भी चुन सकती हैं, जो हर मौके पर जचेंगे और आपको स्मार्ट दिखाएंगे। सही रंगों का चयन आपके लुक को और भी आकर्षक बनाएगा।