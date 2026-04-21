विदेश यात्रा के दौरान न पड़ें इन 5 ठगी के जाल में, जानिए बचने के तरीके

यात्रा करना हर किसी के लिए एक रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन विदेश यात्रा के दौरान कुछ लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं। वे आपको ठगने के लिए कई तरह के जाल बुनते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप ठगी के शिकार न हो जाएं। आइए आज हम आपको उन ठगी के तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको विदेश यात्रा के दौरान बचना चाहिए।

#1 टैक्सी मीटर की जाल में न फंसे अगर आप किसी विदेशी देश में घूमने गए हैं तो टैक्सी का मीटर चेक करना न भूलें। कई बार टैक्सी चलाने वाले जानबूझकर मीटर को तेज कर देते हैं ताकि आपका बिल ज्यादा आए। ऐसे में अगर आप किसी देश में घूमने जाते हैं तो टैक्सी बुक करने से पहले उसके मीटर को चेक करें। साथ ही अगर आपको लगे कि ड्राइवर ज्यादा पैसे मांग रहा है तो उस पर नजर रखें।

#2 गाइड को अतिरिक्त पैसे देने से बचें अगर आप किसी नए देश में घूमने के लिए गाइड लेते हैं तो उसे टिप देने से बचें। कई बार गाइड घूमते-घूमते आपसे अतिरिक्त पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों को पैसे देने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगे कि गाइड ज्यादा पैसे मांग रहा है तो उसके साथ बहस करने की गलती न करें और उसे बिना कुछ कहे छोड़ दें। इससे आप ठगी के जाल में फंसने से बच सकते हैं।

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#3 मेट्रो कार्ड की अतिरिक्त खरीदारी से बचें अगर आप किसी विदेशी देश में घूमने गए हैं तो वहां मेट्रो कार्ड खरीदते समय अतिरिक्त खरीदारी करने से बचें। कई बार लोग मेट्रो कार्ड के साथ-साथ उसमें अतिरिक्त पैसे भी डालवा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। मेट्रो कार्ड में उतने ही पैसे डालें, जितने की आपको जरूरत हो क्योंकि अतिरिक्त पैसे ठगों की नजर लगने का कारण बन सकते हैं।

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#4 ब्लूटूथ स्पीकर को न करें बुक अगर आप किसी विदेशी देश में घूमने गए हैं और वहां के लोगों से संपर्क करने के लिए ब्लूटूथ स्पीकर बुक करते हैं तो उसमें पैसे डालने से बचें। कई बार लोग इस लालच में आ जाते हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर में पैसे डालने से उन्हें ज्यादा फायदे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे आपका पैसा तो बर्बाद होता है और आपको कोई फायदा भी नहीं होता।