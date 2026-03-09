सैन फ्रांसिस्को की केबल कार की यात्रा के दौरान इन जगहों को देखना न भूलें

सैन फ्रांसिस्को की केबल कारें इस शहर की पहचान हैं। ये न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन हैं। इन केबल कारों की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है, जहां आप शहर की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को की केबल कार की यात्रा के दौरान किन-किन जगहों का आनंद लिया जा सकता है।

#1 केबल कार क्यों हैं खास? सैन फ्रांसिस्को की केबल कारें अपनी खास बनावट और निर्माण के लिए मशहूर हैं। इनका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और तब से अब तक इनकी देखरेख की जाती आ रही है। पहले भाप से चलने वाली ये कारें अब बिजली से चलती हैं। इनकी यात्रा करते समय आप इनकी बेहतरीन निर्माण कला को करीब से देख सकते हैं और साथ ही साथ इनके अंदरूनी हिस्सों को भी देख सकते हैं।

#2 पॉवेल-हाइड रूट पर यात्रा करें पॉवेल-हाइड रूट सैन फ्रांसिस्को के सबसे लोकप्रिय केबल कार मार्गों में से एक है। यह मार्ग फिशरमैन वॉर्फ से शुरू होकर मार्केट स्ट्रीट तक जाता है। इस रूट पर यात्रा करते समय आप गिनेट्टि स्क्वायर, लोंग बीच, चाइना टाउन और यूनियन स्क्वायर जैसी प्रमुख जगहों को देख सकते हैं। इस मार्ग की यात्रा करना एक यादगार अनुभव है, क्योंकि इसमें आप शहर की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं।

#3 केबल कार संग्रहालय जाएं अगर आप सैन फ्रांसिस्को की केबल कारों के इतिहास और उनके विकास को जानना चाहते हैं तो आपको केबल कार संग्रहालय जरूर जाना चाहिए। यह संग्रहालय पॉवेल स्ट्रीट पर स्थित है और यहां आपको कई पुरानी केबल कारें देखने को मिलेंगीं। इसके अलावा यहां पर केबल कारों से जुड़ी कई जरूरी चीजें भी प्रदर्शित की गई हैं। यहां पर आपको केबल कारों के निर्माण और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

#4 गोल्डन गेट पुल देखें गोल्डन गेट पुल सैन फ्रांसिस्को का सबसे मशहूर स्मारक है। यह पुल लगभग 1.7 मील लंबा है और इसे पार करना एक बेहतरीन अनुभव होता है। आप अपनी केबल कार यात्रा के दौरान भी इस पुल को देख सकते हैं। अगर आपकी यात्रा सुबह या शाम के समय होती है तो आपको इस पुल पर इंद्रधनुषी रंग देखने को मिल सकते हैं। यहां आकर आप इस पुल की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।