परांठों में हींग मिलाने से उनका स्वाद खास हो जाता है। आलू या अन्य सब्जियों के परांठे बनाते समय उनमें थोड़ी सी हींग मिलाएं। इससे परांठों का स्वाद बढ़ जाएगा और एक खास खुशबू आएगी।

हींग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पाचन को भी सुधारती है। इससे आपके परांठे न केवल स्वादिष्ट बनेंगे बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होंगे।

इस तरह आप अपने परांठों को एक नया ट्विस्ट दे सकते हैं।