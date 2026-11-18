खाने का स्वाद बढ़ा सकती है हींग, ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
खाने में हींग का उपयोग सिर्फ स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हींग में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप हींग का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#1
दाल और सब्जियों में मिलाएं
दाल और सब्जियों में हींग मिलाने से उनका स्वाद बढ़ता है।
जब आप दाल या सब्जी बना रहे हों, तो सबसे पहले तेल में थोड़ी सी हींग डालें और इसे अच्छे से भून लें। इससे हींग की कड़वाहट खत्म हो जाएगी और एक खास खुशबू आएगी।
इसके बाद बाकी मसाले डालें और इसे अच्छी तरह पकाएं। इससे आपकी दाल और सब्जी का स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएंगे।
#2
परांठों में हींग का करें उपयोग
परांठों में हींग मिलाने से उनका स्वाद खास हो जाता है। आलू या अन्य सब्जियों के परांठे बनाते समय उनमें थोड़ी सी हींग मिलाएं। इससे परांठों का स्वाद बढ़ जाएगा और एक खास खुशबू आएगी।
हींग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पाचन को भी सुधारती है। इससे आपके परांठे न केवल स्वादिष्ट बनेंगे बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होंगे।
इस तरह आप अपने परांठों को एक नया ट्विस्ट दे सकते हैं।
#3
खिचड़ी में मिलाएं
खिचड़ी एक साधारण व्यंजन है, जिसे हींग मिलाकर खास बनाया जा सकता है।
जब आप खिचड़ी बना रहे हों, तो उसमें थोड़ी सी हींग डालें और इसे अच्छे से मिला लें। इससे खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा और एक अनोखी खुशबू आएगी।
हींग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि पाचन को भी सुधारती है। इससे आपकी खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी।
#4
रायते में करें उपयोग
रायते में हींग मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। दही में थोड़ा सा हींग मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसमें ककड़ी, प्याज या फल मिला सकते हैं।
यह रायता न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है।
हींग का यह खास स्वाद आपके रायते को एक नया ट्विस्ट देता है, जिससे यह और भी खास बन जाता है। इस तरह आपका रायता स्वादिष्ट और सेहतमंद बनता है।