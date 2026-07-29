सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आर्गन ऑयल, ऐसे करें उपयोग

आर्गन ऑयल का एक बूंदा आपके चेहरे की नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है।

इसे अपने चेहरे पर लगाने से पहले थोड़ी देर गर्म कर लें ताकि यह अच्छी तरह से सोख सके। यह तेल आपके चेहरे को हाइड्रेटेड रखता है और सूखापन दूर करता है।

नियमित उपयोग से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार दिखेगी।

इसके अलावा यह तेल आपको ताजगी का एहसास भी दिलाता है, जिससे आपका चेहरा तरोताजा महसूस होगा।