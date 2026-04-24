आपके बनाए पकौड़े कुरकुरे नहीं बन रहे? ये 5 आम गलतियां करने से बचें

शाम के समय गर्मा-गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि घर पर बनाए गए पकौड़े बाजार जैसे नहीं बनते। वे ज्यादा कुरकुरे नहीं बन पाते, जिससे उन्हें खाने में आनंद नहीं आता। इसका कारण पकौड़ों को बनाते समय की गई गलतियां हो सकती हैं। आइए आज हम आपको पकौड़े बनाते समय की जाने वाली 5 आम गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।

#1 अधिक पानी का इस्तेमाल करना पकौड़े बनाते समय अधिक पानी का इस्तेमाल करना एक बड़ी गलती है। इससे पकौड़े नरम हो जाते हैं और कुरकुरे नहीं बनते। इसलिए, पकौड़े बनाने के लिए हमेशा थोड़ा ही पानी डालें और धीरे-धीरे मिलाते हुए मिश्रण को तैयार करें। इससे पकौड़े के मिश्रण की स्थिरता सही रहेगी और वे कुरकुरे भी बनेंगे। आप चाहें तो किसी कप से नाप कर भी पानी डाल सकते हैं, ताकि उसकी मात्रा ज्यादा न हो।

#2 मिश्रण को ज्यादा देर तक मिलाना पकौड़े के मिश्रण को ज्यादा देर तक मिलाने से वह जरूरत से ज्यादा पतला बन जाता है, जिससे पकौड़े ठीक तरह नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा मिश्रण को अधिक समय तक मिलाने से उसमें मौजूद सामग्री का स्वाद भी कम हो जाता है। इसलिए, पकौड़े बनाने के लिए मिश्रण को सिर्फ 5 मिनट तक ही मिलाएं और हल्के हाथों से मिलाएं। इससे पकौड़े आसानी से कढ़ाई में जाएंगे और निकालने पर कुरकुरे बनेंगे।

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#3 पकौड़ों को पहले से तैयार करना पकौड़ों को पहले से तैयार करके रख देना भी एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से पकौड़ों नरम हो जाते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए, जब भी आप पकौड़ों बनाएं तो उन्हें ताजा-ताजा ही तलें। इससे पकौड़ों न केवल कुरकुरे बनेंगे, बल्कि उनका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा। असली मजा गर्मा-गर्म पकौड़े खाने में ही आता है, जो तुरंत कढ़ाई से निकाले गए हों और रखकर गीले न हो गए हों।

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#4 तेल का सही तापमान न होना पकौड़े तलते समय तेल का तापमान बहुत जरूरी होता है। अगर तेल बहुत गर्म होगा तो पकौड़े जल जाएंगे और अगर कम होगा तो पकौड़े तेल सोख लेंगे, जिससे वे नमी युक्त हो जाएंगे। इसलिए, पकौड़ों को तलने के लिए मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें। इसके बाद उसमें मिश्रण का एक छोटा-सा हिस्सा डालकर देख लें। अगर वह तुरंत ऊपर आने लगे तो समझ जाइए कि तेल सही तापमान पर है और उसमें पकौड़े तल सकते हैं।