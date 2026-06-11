क्या आपके बच्चे को स्क्रीन की लत है? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। चाहे वह टीवी हो, टैबलेट या मोबाइल फोन, बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पर बिताना उनकी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। इस लेख में हम कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रख सकते हैं और उनकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#1
बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें
बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। पार्क में खेलना, साइकिल चलाना या दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेल खेलना उनके लिए न केवल मजेदार होगा बल्कि उनकी शारीरिक गतिविधि भी बढ़ाएगा। इससे उनका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा और वे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा बाहर की गतिविधियां बच्चों की सामाजिकता को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे वे नए दोस्तों से मिलते हैं और अपनी मानसिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#2
पढ़ाई के लिए भी दें समय
स्क्रीन टाइम को कम करने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप बच्चों को पढ़ाई के लिए समय दें। उन्हें किताबें पढ़ने, पहेलियां हल करने या रचनात्मक प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका ध्यान स्क्रीन से हटेगा और वे नई चीजें सीखेंगे। इसके अलावा पढ़ाई से उनकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी और वे अधिक समर्पित और अनुशासित बनेंगे। बच्चों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल या टीवी से दूर रखें।
#3
परिवार के साथ समय बिताना सिखाएं
परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने परिवार के साथ समय बिताएं, चाहे वह किसी फिल्म का देखना हो या किसी खेल खेलना हो। इससे न केवल उनका स्क्रीन टाइम कम होगा बल्कि वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताकर खुश रहेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से बच्चों में आपसी समझ बढ़ती है और वे एक-दूसरे के करीब आते हैं। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
#4
शारीरिक गतिविधियों पर दें जोर
बच्चों को शारीरिक गतिविधियों जैसे दौड़ना, कूदना या खेल खेलना सिखाएं। इससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और वे फिट रहेंगे। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियां बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ती हैं और उन्हें मानसिक रूप से भी शांत रखती हैं। बच्चों को पार्क में ले जाकर उनके साथ खेलें या घर पर ही छोटे-छोटे दौड़ लगवाएं। इससे उनका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा और वे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।
#5
रूटीन बनाएं
एक निश्चित रूटीन बनाएं जिसमें सुबह उठते ही कुछ समय बाहर खेलने का हो, फिर स्कूल जाएं और शाम को वापस आकर कुछ समय परिवार के साथ बिताएं। रात का खाना खाने के बाद थोड़ा समय पढ़ाई का रखें और फिर सोने से पहले कोई कहानी सुनाएं। इस तरह का रूटीन बच्चों को अनुशासित बनाता है और उनका ध्यान स्क्रीन से हटाए रखता है। इन सरल तरीकों से आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम नियंत्रित कर सकते हैं।