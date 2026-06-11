बच्चों को स्क्रीन की लत छुड़ाने के तरीके

क्या आपके बच्चे को स्क्रीन की लत है? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 05:29 pm Jun 11, 202605:29 pm

क्या है खबर?

आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। चाहे वह टीवी हो, टैबलेट या मोबाइल फोन, बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पर बिताना उनकी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। इस लेख में हम कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रख सकते हैं और उनकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।