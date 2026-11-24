अगर आपके चेहरे पर धोने के बाद तंगी महसूस हो रही हो तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका फेसवॉश सही नहीं है।

अच्छा फेसवॉश वो होना चाहिए, जो न केवल गंदगी हटाए बल्कि आपकी त्वचा को नमी भी प्रदान करे।

इसके लिए क्रीम आधारित या नमी देने वाले तत्वों वाले फेसवॉश का चयन करना बेहतर हो सकता है।

इन संकेतों पर ध्यान देकर आप अपने फेसवॉश का चयन सही तरीके से कर सकते हैं।