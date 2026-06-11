स्नीकर्स को लंबे समय तक चलाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
स्नीकर्स आजकल बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ये आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही देखभाल से इन्हें लंबे समय तक कैसे रखा जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने स्नीकर्स की उम्र बढ़ा सकते हैं और उन्हें नए जैसा बनाए रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने स्नीकर्स को लंबे समय तक पहन सकते हैं।
#1
रोजाना स्नीकर्स न पहनें
रोजाना एक ही जोड़ी स्नीकर्स पहनने से उनका आकार और गुणवत्ता बिगड़ सकती है। हर दिन एक ही जोड़ी पहनने से इनमें नमी और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे ये जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर दिन अलग-अलग जोड़ी पहनें और हर जोड़ी को पहनने के बाद कम से कम 24 घंटे का ब्रेक दें। इससे आपके स्नीकर्स को आराम मिलेगा और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।
#2
सही तरीके से धोएं
स्नीकर्स को धोते समय ध्यान रखें कि उन्हें मशीन में धोने की बजाय हाथों से धोना बेहतर होता है। मशीन में धोने से उनका आकार बिगड़ सकता है और कपड़े फट सकते हैं। सबसे पहले एक बाल्टी पानी में हल्का साबुन मिलाएं, फिर एक मुलायम ब्रश की मदद से स्नीकर्स को साफ करें। इसके बाद उन्हें हवा में सूखने दें, धूप में नहीं क्योंकि इससे रंग हल्का पड़ सकता है। इस तरह आपके स्नीकर्स लंबे समय तक नए जैसे रहेंगे।
#3
समय-समय पर बदलें इन्सोल
इन्सोल आपके पैरों की थकान को कम करने और आरामदायक अनुभव देने में अहम भूमिका निभाता है। समय-समय पर इन्सोल बदलना जरूरी है ताकि आपके पैरों को सही सपोर्ट मिल सके। अगर आप महसूस करते हैं कि इन्सोल पतला हो गया है या उसमें गंध आने लगी है तो उसे बदल दें। नई इन्सोल लगाने से आपके पैरों को ताजगी मिलेगी और वे आरामदायक महसूस करेंगे। इससे आपके स्नीकर्स की उम्र भी बढ़ेगी।
#4
सही तरीके से स्टोर करें
जब आप अपने स्नीकर्स पहनकर घर आते हैं तो उन्हें हमेशा सही तरीके से रखिए। गीले या गंदे स्नीकर्स को सीधे अलमारी में रखने से उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि पहले उन्हें साफ करके सूखा लें, फिर किसी हवादार जगह पर रखें ताकि उनमें नमी न रहे। इसके अलावा कभी भी भारी चीजें ऊपर न रखें ताकि उनका आकार बना रहे।
#5
सही आकार बनाए रखें
अगर लंबे समय तक किसी वजह से आप अपने स्नीकर्स नहीं पहनते तो उनका आकार बिगड़ सकता है। इसलिए जब भी आप उन्हें इस्तेमाल न करें तो उनके अंदर कागज या किसी पुराने कपड़े डाल दें ताकि उनका आकार बना रहे। इस तरह इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने स्नीकर्स को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं और उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं।