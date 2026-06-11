स्नीकर्स को लंबे समय तक चलाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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सही तरीके से धोएं

स्नीकर्स को धोते समय ध्यान रखें कि उन्हें मशीन में धोने की बजाय हाथों से धोना बेहतर होता है। मशीन में धोने से उनका आकार बिगड़ सकता है और कपड़े फट सकते हैं। सबसे पहले एक बाल्टी पानी में हल्का साबुन मिलाएं, फिर एक मुलायम ब्रश की मदद से स्नीकर्स को साफ करें। इसके बाद उन्हें हवा में सूखने दें, धूप में नहीं क्योंकि इससे रंग हल्का पड़ सकता है। इस तरह आपके स्नीकर्स लंबे समय तक नए जैसे रहेंगे।