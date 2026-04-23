स्वादिष्ट हलवा खाने के शौकीन हैं? जानिए 5 तरह के हलवे की रेसिपी

हलवा मिठाइयों में एक खास जगह रखता है। यह स्वादिष्ट मिठाई न केवल त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है, बल्कि रोजमर्रा के खाने का भी हिस्सा होती है। हलवे की कई किस्में हैं, जैसे सूजी का हलवा, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हलवे की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 अरबी का हलवा अरबी का हलवा एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी को उबालकर मसल लें, फिर घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर डालकर पकाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।

#2 सेब का हलवा सेब का हलवा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छीलकर कदूकस कर लें, फिर घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर डालकर पकाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।

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#3 काजू का हलवा काजू का हलवा एक शाही मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले काजू को पीसकर पाउडर बना लें, फिर घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर डालकर पकाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।

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#4 सूजी का हलवा सूजी का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर उसमें पानी डालकर पकाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर डालकर पकाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और अपने परिवार संग इसका आनंद ले सकते हैं।