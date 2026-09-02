पहली बार जन्माष्टमी पर उपवास रखने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

उपवास के दौरान नमक का सेवन भी बहुत अहम है। इससे शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बना रहता है और आपको कमजोरी महसूस नहीं होती। इसलिए उपवास के दौरान सेंधा नमक का सेवन करें।

आप चाहें तो सेंधा नमक के साथ नींबू पानी भी पी सकते हैं। इससे आपको ताजगी मिलेगी और पेट भी भरा रहेगा।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आप ज्यादा देर भूखे न रहें और बीच-बीच में कुछ न कुछ खाते रहें।