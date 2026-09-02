पहली बार जन्माष्टमी पर उपवास रखने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला त्योहार है। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं। अगर आप पहली बार उपवास रख रहे हैं तो आपको थोड़ी उलझन हो सकती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आइए हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपने उपवास को सफल बना सकते हैं और इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं।
#1
उपवास के लिए पहले से कर लें तैयारी
अगर आप उपवास रखने वाले हैं तो पहले से इसकी तैयारी कर लें।
इसके लिए पहले से ही उपवास के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी कर लें और तय कर लें कि आपको उपवास पर क्या खाना है। इससे आपको आखिरी समय पर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और आप आराम से अपना उपवास रख सकेंगे।
इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि उपवास के दौरान किन चीजों का सेवन करना है।
#2
पानी का सेवन है जरूरी
उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी है।
इसके लिए पानी के साथ-साथ ताजे फलों का रस और नारियल पानी का भी सेवन करें। इससे शरीर को पर्याप्त पानी मिलेगा और आप तरोताजा रहेंगे।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आप ज्यादा देर धूप में न रहें और बीच-बीच में तरल पदार्थ लेते रहें। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और आपको थकान नहीं होगी।
#3
हल्का-फुल्का खाएं
उपवास के दौरान हल्का खाना जरूरी है ताकि पाचन क्रिया पर ज्यादा दबाव न पड़े।
इसके लिए आप उपवास वाले आलू के परांठे, कुट्टू के आटे की पूरी, आलू की सब्जी, सेंधा नमक वाली सब्जियां, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, कुट्टू का हलवा, शकरकंद, लौकी की खिचड़ी आदि खा सकते हैं। इनसे आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आप थकान महसूस नहीं करेंगे।
इसके अलावा इनसे पेट भी भरा रहेगा और आप आरामदायक महसूस करेंगे।
#4
नमक का करें इस्तेमाल
उपवास के दौरान नमक का सेवन भी बहुत अहम है। इससे शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बना रहता है और आपको कमजोरी महसूस नहीं होती। इसलिए उपवास के दौरान सेंधा नमक का सेवन करें।
आप चाहें तो सेंधा नमक के साथ नींबू पानी भी पी सकते हैं। इससे आपको ताजगी मिलेगी और पेट भी भरा रहेगा।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आप ज्यादा देर भूखे न रहें और बीच-बीच में कुछ न कुछ खाते रहें।
#5
आराम करें
उपवास के दौरान आराम करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर ऊर्जा बचा सके। ज्यादा देर भूखे रहने से बचें और हल्का-फुल्का खाते रहें।
इसके अलावा उपवास के दौरान ज्यादा काम करने से भी बचें और आराम करें। इससे आपका शरीर ऊर्जा बचा सकेगा और आप थकान महसूस नहीं करेंगे।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपना उपवास सफल बना सकते हैं और इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं।