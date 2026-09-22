आप भी हैं बहुत खर्चीले? इन तरीकों से अपनी इस आदत पर पा सकते हैं काबू

सबसे पहले एक सटीक खर्च का हिसाब-किताब बनाएं, जिसमें आपकी आमदनी और खर्च शामिल हों। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप फिजूल खर्चों को कम कर सकेंगे।

खर्च का हिसाब बनाने के बाद उसे नियमित रूप से अपडेट करें और अपने खर्चों पर नजर रखें। इससे आपको अपने पैसे की स्थिति का सही अंदाजा होगा और आप बेहतर तरीके से योजना बना सकेंगे।

इसके अलावा यह आपको बचत करने में भी मदद करेगा।