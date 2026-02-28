क्या दिन में नींद लेना फायदेमंद होता है? जानिए इससे जुड़े आम भ्रमों की सच्चाई

थकान की वजह से लोग दिन में सोना पसंद करते हैं। बात जब दिन में नींद लेने की आती है तो इसको लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दिन में नींद लेना आलस्य की निशानी है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस लेख में हम इन गलतफहमियों की हकीकत जानेंगे और समझेंगे कि वास्तव में दिन में नींद लेना फायदेमंद है या नहीं।

#1 भ्रम- दिन में नींद लेना आलस्य है कई लोग मानते हैं कि दिन में नींद लेना आलस्य की निशानी है और इसे नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि अगर आप रात को पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं तो दिन में 20-30 मिनट की नींद लेना फायदेमंद हो सकता है। यह आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है और आपको तरोताजा महसूस कराता है। इसलिए इसे आलस्य न समझें, बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार इसे अपनाएं।

#2 भ्रम- दिन में नींद लेना नुकसानदायक होता है कुछ लोग यह मानते हैं कि दिन में नींद लेना नुकसानदायक होता है और इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि, अगर आप दिन में 20 मिनट की छोटी नींद लेते हैं तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। यह आपके दिमाग को आराम देता है और इससे आपकी थकान भी कम हो सकती है। इसलिए इसे नुकसानदायक न समझें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

#3 भ्रम- केवल बच्चों को ही दिन में नींद लेनी चाहिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि केवल बच्चों को ही दिन में नींद लेनी चाहिए, जबकि बड़ों को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई यह है कि बड़े लोग भी अपनी ऊर्जा को वापस पाने के लिए दिन में नींद ले सकते हैं। यह उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। इसलिए इसे केवल बच्चों तक सीमित न समझें, बल्कि बड़े भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

#4 भ्रम- दिन में ज्यादा देर तक नींद लेना अच्छा होता है कुछ लोग यह मानते हैं कि दिन में ज्यादा देर तक नींद लेना अच्छा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्यादा देर तक झपकी लेने से आपकी रात की नींद प्रभावित हो सकती है और आपको ठीक तरह से नींद नहीं आएगी। इसलिए, 20-30 मिनट की छोटी नींद लेना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि आपकी रात की नींद पर कोई असर न पड़े और आप तरोताजा भी महसूस करें।