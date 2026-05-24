घर पर आसानी से बनाई जा सकती है पहाड़ी खुबानी की चटनी, बढ़ाएगी व्यंजनों का स्वाद

खुबानी का फल अपने खास स्वाद और पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। पहाड़ी खुबानी की चटनी एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस चटनी को बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और इसे आप अपने रोजमर्रा के खान-पान में शामिल कर सकते हैं। आइए हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर झटपट बना सकते हैं।

सामग्रियां पहाड़ी खुबानी की चटनी के लिए जरूरी चीजें इस खास चटनी को बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो आसानी से रसोई में ही उपलब्ध होंगी। इसके लिए आपको 500 ग्राम पहाड़ी खुबानी, 100 ग्राम चीनी, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), आधा कप पानी की जरूरत होगी। मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा या घटा लें।

#1 फल को साफ करके काट लें सबसे पहले पहाड़ी खुबानी को अच्छे से धो लें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि खुबानी के बीज निकाल दें, ताकि केवल गूदा बच सके। इसके बाद सभी टुकड़ों को एक बर्तन में डालकर उस पर थोड़ा पानी डालें, ताकि वह नरम हो जाए। यह प्रक्रिया चटनी को बनाने का पहला कदम है, जिससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और उसे बनाने में आसानी होगी।

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#2 मिश्रण को पकाएं अब एक कढ़ाई में कटे हुए खुबानी के टुकड़ों को अदरक के पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, हींग, हरी मिर्च और पानी के साथ डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। जब यह मिश्रण उबलने लगे तो उसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए और उसकी खुशबू आने लगे। यह प्रक्रिया चटनी के मुख्य भाग को तैयार करने का तरीका है, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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