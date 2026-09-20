बालों में दही लगाने से मिल सकते हैं ये फायदे, आप भी आजमाकर देखें
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए लोग कई तरह के रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे बालों को लंबे समय तक फायदा नहीं मिलता। ऐसे में बेहतर होगा कि इनकी जगह प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए। बालों की देखभाल के लिए दही का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि दही से बालों को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं।
#1
बालों की जड़ों को कर सकता है मजबूत
दही में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए दही को बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।
इससे बालों में खून का प्रवाह बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा दही में मौजूद विटामिन और मिनरल बालों को पोषण भी देते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और चमकदार बनते हैं।
#2
बालों को चमकदार बनाने में है सहायक
दही में मौजूद प्राकृतिक तेल और विटामिन बालों को चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए बालों में नियमित रूप से दही लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। दही में मौजूद पोषक तत्व बालों की गहराई तक पहुंचते हैं, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।
इसके अलावा दही में मौजूद नमी बालों को नमी देती है, जिससे वे टूटते नहीं और चमकदार दिखते हैं।
#3
रूसी से मिलेगी है राहत
दही में एक प्रकार का एसिड होता है, जो रूसी हटाने में असरदार माना जाता है। इसके लिए बालों में दही लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें और 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
इससे रूसी की समस्या कम होगी और बालों में नमी बनी रहेगी। दही में मौजूद पोषक तत्व बालों को पोषण देते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।
नियमित उपयोग से बालों की जड़ों तक नमी पहुंचती है।
#4
बालों की लंबाई बढ़ाने में है कारगर
दही में मौजूद प्रोटीन और विटामिन बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके लिए बालों में नियमित रूप से दही लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
इससे आपके बाल मजबूत और लंबी बढ़ते हैं। दही में मौजूद पोषक तत्व बालों को पोषण देते हैं, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार बनते हैं।
अगर आप इसे हर हफ्ते लगाएं तो आपके बाल जल्दी ही लंबे हो जाएंगे।