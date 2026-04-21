बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए इन 5 तेलों को मिलाकर लगाएं

बालों की देखभाल के लिए कई लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमेशा असरदार नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि बालों को प्राकृतिक तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए आपको सिर्फ कुछ खास तेलों की जरूरत होती है। इन तेलों को मिलाकर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए किन-किन तेलों को मिलाकर लगाना फायदेमंद है।

#1 जैतून का तेल और नारियल का तेल जैतून का तेल और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। जैतून का तेल बालों को नमी देता है और उन्हें टूटने से बचाता है, जबकि नारियल का तेल बालों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है। इन दोनों को मिलाकर हल्का सा गर्म करके सिर की मालिश करें और रातभर लगा रहने दें। सुबह धो लें।

#2 बादाम का तेल और आंवला का तेल बादाम का तेल और आंवला का तेल मिलाकर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और वे तेजी से बढ़ते हैं। बादाम का तेल विटामिन-E से भरपूर होता है, जो बालों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है, जबकि आंवला का तेल विटामिन-C से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इन दोनों को मिलाकर हल्का सा गर्म करके सिर की मालिश करें और रातभर लगा रहने दें।

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#3 टी ट्री तेल और रोजमेरी का तेल टी ट्री तेल और रोजमेरी का तेल मिलाकर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनमें नई जान आती है। टी ट्री तेल सिर की सफाई करता है और संक्रमण को दूर रखता है, जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं, वहीं रोजमेरी का तेल खून का संचार बढ़ाता है, जिससे बालों तक पोषण पहुंचता है। इन दोनों को मिलाकर हल्का सा गर्म करके सिर की मालिश करें और 30 मिनट बाद धो लें।

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#4 अरंडी का तेल और लैवेंडर का तेल अरंडी का तेल और लैवेंडर का तेल मिलाकर लगाने से बाल घने होते हैं और उनमें चमक आती है। अरंडी का तेल बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है, वहीं लैवेंडर का तेल बालों को मुलायम बनाता है और उनमें नमी बनाए रखता है। इन दोनों को मिलाकर हल्का सा गर्म करके सिर की मालिश करें और रातभर लगा रहने दें। सुबह धो लें।