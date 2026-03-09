आंखों को बड़ा दिखाने के लिए सही तरीके से लगाएं काजल, आजमाएं ये तरीके

काजल एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो आंखों को बड़ा और आकर्षक दिखाने में मदद करता है। सही तरीके से काजल लगाने से आपकी आंखें और भी खूबसूरत लग सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी आंखों को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। इन आसान और प्रभावी तरीकों से आप अपनी आंखों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और उन्हें बड़ा दिखा सकते हैं।

#1 ऊपरी पलकों पर काजल लगाएं ऊपरी पलक पर काजल लगाना सबसे जरूरी है क्योंकि यह आपकी आंखों को गहराई देता है। इसके लिए काजल को धीरे-धीरे ऊपरी पलक के किनारे पर काजल लगाएं और इसे अच्छी तरह फैलाएं। ध्यान रखें कि काजल को ज्यादा मोटा न लगाएं, बल्कि पतली लाइन बनाएं ताकि आपकी आंखें बड़ी और खुली-खुली दिखें।

#2 निचली पलक पर भी काजल लगाएं निचली पलक पर भी काजल लगाना जरूरी है क्योंकि यह आपकी आंखों को पूरा लुक देता है। इसके लिए हल्का सा काजल ब्रश या पेंसिल का इस्तेमाल करें और निचली पलक के किनारे पर काजल लगाएं। इसे भी अच्छी तरह फैलाएं ताकि आपकी आंखें पूरी तरह से खूबसूरत दिखें। आप चाहें तो निचली पलक पर हल्का सा काजल भी लगा सकते हैं जिससे आपकी आंखें और भी बड़ी और आकर्षक दिखेंगी।

Advertisement

#3 काजल को मिलाएं काजल लगाने के बाद उसे अच्छी तरह मिलाना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी कठोर किनारा न रहे। इसके लिए आप एक पतले ब्रश या उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्का सा दबाव डालते हुए काजल को फैलाएं। इससे काजल का धुंधला लुक मिलेगा और आपकी आंखें ज्यादा बड़ी और खुली-खुली दिखेंगी। यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि आंखों को भी आरामदायक महसूस होता है।

Advertisement

#4 मस्कारा का इस्तेमाल करें काजल लगाने के बाद मस्कारा लगाना न भूलें क्योंकि यह आपकी आंखों को पूरा लुक देता है। मस्कारा आपकी पलकें को घना और लंबा दिखाता है जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। इसके लिए मस्कारा ब्रश का सही उपयोग करें और अपनी पलकें को अच्छी तरह कवर करें। आप चाहें तो वॉल्यूम मस्कारा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी पलकें ज्यादा घनी और आकर्षक दिखेंगी।