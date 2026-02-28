पिज्जा और पास्ता के अलावा इटली में बनाए जाते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जरूर चखें

इटली अपने पिज्जा और पास्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि, इसके अलावा भी इटालियन व्यंजनों की एक लंबी सूची है, जो हर किसी को पसंद आते हैं। इन व्यंजनों में ताजगी और स्वाद का अनोखा मेल होता है। आइए आज हम आपको इटली के 5 ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो पिज्जा और पास्ता के अलावा भी आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं। इन्हें चखने के बाद आप इन्हें बार-बार खाना चाहेंगे।

#1 रिबोलिटा रिबोलिटा एक पारंपरिक टस्कन सूप है, जो ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। यह सूप मुख्य रूप से केल, गाजर, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले सब्जियों को धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर इसमें सूखे ब्रेड के टुकड़े मिलाए जाते हैं। यह सूप न केवल सेहतमंद है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।

#2 कैप्रसे सलाद कैप्रसे सलाद एक सरल और पौष्टिक सलाद है, जिसे टमाटर, मोजरेला चीज और ताजा तुलसी यानि बेजिल से बनाया जाता है। इस सलाद पर जैतून का तेल और बाल्सामिक विनेगर डालकर परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह सलाद गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह ताजगी और हल्कापन प्रदान करता है। इसके अलावा यह सलाद विटामिन-C और कैल्शियम से भरपूर होता है।

#3 लजानिया लजानिया भी एक तरह की पास्ता डिश है, जो परतों में बनती है। यह पकवान 2 तरह के सॉस, पास्ता शीट, सब्जियों और चीज को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें पहला सॉस टमाटर वाला पड़ता है और दूसरा मैदे वाला मलाईदार सॉस इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पास्ता शीट की परत लगाकर उस पर दोनों सॉस लगाए जाते हैं। इसके बाद चीज डालकर सब्जियां डाली जाती हैं और स्टेप्स को दोहराने के बाद लजानिया को बेक किया जाता है।

#4 रेजोटो रेजोटो एक क्रीमी चावल का व्यंजन है, जो भारतीय खिचड़ी से मिलता-जुलता है। इसे सफेद वाइन, चीज, प्याज और चावल से बनाया जाता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि चावल पूरी तरह से क्रीमी हो जाएं। इसमें कई प्रकार की सब्जियां भी मिलाई जा सकती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह व्यंजन खिचड़ी जितना हल्का नहीं होता, बल्कि बहुत लजीज और पेट भरने वाला होता है।