दूध के अलावा इन 5 खाद्य पदार्थों से मिल सकता है कैल्शियम, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
कैल्शियम एक जरूरी खनिज है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है। आमतौर पर लोग दूध और डेयरी उत्पादों को कैल्शियम का मुख्य स्रोत मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं, जो इस खनिज से भरपूर होते हैं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है और जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी, बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां न केवल विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें कैल्शियम की मात्रा भी काफी होती है।
इन सब्जियों का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना रहता है। आप इन सब्जियों को सलाद, सूप या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
इनका नियमित सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
#2
बादाम
बादाम में भी कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है।
इसके अलावा बादाम में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आप बादाम को सीधा खा सकते हैं या फिर इसे रातभर पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं।
इसके साथ ही आप इसे अपने किसी भी खाने में डालकर भी खा सकते हैं।
#3
सोया उत्पाद
सोया उत्पाद जैसे टोफू और सोया दूध में भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देने में मदद करते हैं।
ये उत्पाद उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होते हैं, जो डेयरी उत्पाद नहीं ले सकते या दूध पीने में असुविधा महसूस करते हैं।
सोया उत्पादों का सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आप इन्हें सलाद या सब्जी में शामिल कर सकते हैं।
#4
चिया बीज
चिया बीज एक पौष्टिक आहार माने जाते हैं, जिनमें फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम सहित कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं।
इन बीजों का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना रहता है। आप चिया बीज को पानी या जूस में भिगोकर पी सकते हैं या फिर इसे स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे सलाद या दही में डालकर भी खा सकते हैं।
#5
अंजीर
अंजीर सूखे मेवों की श्रेणी में आता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से कैल्शियम मौजूद होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है।
इसके अलावा अंजीर में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप अंजीर को सूखा खा सकते हैं या फिर इसे पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे सलाद या दही में डालकर भी खा सकते हैं।