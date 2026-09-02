दूध के अलावा इन चीजों से मिल सकता है कैल्शियम

दूध के अलावा इन 5 खाद्य पदार्थों से मिल सकता है कैल्शियम, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 11:39 am Sep 02, 202611:39 am

क्या है खबर?

कैल्शियम एक जरूरी खनिज है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है। आमतौर पर लोग दूध और डेयरी उत्पादों को कैल्शियम का मुख्य स्रोत मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं, जो इस खनिज से भरपूर होते हैं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है और जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।