कपड़े प्रेस करने के अलावा इन तरीकों से करें इस्त्री का इस्तेमाल, कई काम होंगे आसान

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किताबों को सीधा करें

अगर आपकी किताबें अलमारी या शेल्फ में रखने से थोड़ी भी मुड़ गई हैं तो इस्त्री की मदद से उन्हें सीधा किया जा सकता है। बस एक मोटा कागज लें और उसे किताबों के बीच में रखें, फिर इस्त्री को हल्का गर्म करके उसे कागज पर धीरे-धीरे चलाएं। इससे किताबें सीधी हो जाएंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। यह तरीका खासकर तब उपयोगी होता है जब आप अपनी किताबों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं।