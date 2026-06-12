कपड़े प्रेस करने के अलावा इन तरीकों से करें इस्त्री का इस्तेमाल, कई काम होंगे आसान
क्या है खबर?
इस्त्री का इस्तेमाल आमतौर पर कपड़ों को प्रेस करने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी आप इस्त्री का उपयोग कई अन्य कामों के लिए कर सकते हैं? इस्त्री की गर्मी और दबाव रोजमर्रा के कई छोटे-छोटे कामों को आसान बना सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस्त्री का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में कर सकते हैं।
#1
कपड़ों पर लगे टैग हटाएं
कई बार नए कपड़ों पर लगे टैग हटाने में दिक्कत होती है। ऐसे में इस्त्री आपकी मदद कर सकती है। बस इस्त्री को हल्का गर्म कर लें और इसे टैग पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे गोंद पिघल जाएगी और टैग आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से आप बिना किसी परेशानी के अपने नए कपड़ों से टैग हटा सकते हैं और उन्हें पहनने के लिए तैयार कर सकते हैं।
#2
किताबों को सीधा करें
अगर आपकी किताबें अलमारी या शेल्फ में रखने से थोड़ी भी मुड़ गई हैं तो इस्त्री की मदद से उन्हें सीधा किया जा सकता है। बस एक मोटा कागज लें और उसे किताबों के बीच में रखें, फिर इस्त्री को हल्का गर्म करके उसे कागज पर धीरे-धीरे चलाएं। इससे किताबें सीधी हो जाएंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। यह तरीका खासकर तब उपयोगी होता है जब आप अपनी किताबों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं।
#3
जुराबों की सिलवटें हटाएं
जुराबों की सिलवटें हटाने के लिए इस्त्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बस इस्त्री को हल्का गर्म करके उसे जुराबों पर धीरे-धीरे चलाएं। इससे जुराबें पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगी और पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह तरीका खासकर तब उपयोगी होता है जब आप अपनी जुराबों को लंबे समय तक साफ-सुथरा रखना चाहते हैं। इस तरह आप अपनी जुराबों को आसानी से तैयार कर सकते हैं।
#4
छोटे-छोटे गद्दे दबाएं
अगर आपके छोटे-छोटे गद्दे थोड़े ढीले हो गए हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए इस्त्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बस इस्त्री को हल्का गर्म करें और उसे गद्दों पर धीरे-धीरे चलाएं। इससे गद्दे पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे और उनमें कोई समस्या नहीं रहेगी। इस तरह आप आसानी से अपने छोटे-छोटे गद्दों को ठीक कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। यह तरीका बहुत ही आसान और कारगर है।