खाने के अलावा इन 5 तरीकों से भी किया जा सकता है नमक का इस्तेमाल

आमतौर पर नमक का इस्तेमाल खाने में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कई अन्य उपयोग भी हैं। नमक न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह कई अन्य कामों के लिए भी उपयोगी है। इस लेख में हम आपको नमक के कुछ अनोखे और रोचक उपयोगों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप अपने घर में इसे एक अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे।

#1 कपड़ों से जिद्दी दाग हटाएं कपड़ों पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपके कपड़ों पर लाल मिर्च या तेल के दाग लग गए हैं तो नमक को पानी में घोलकर उस जगह पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें। इससे दाग आसानी से हट जाते हैं और कपड़े जैसे नए लगते हैं। यह तरीका खासकर सफेद कपड़ों पर लगे दागों के लिए बहुत असरदार है।

#2 जंग हटाने में है कारगर अगर आपके किसी लोहे के उपकरण या चीज पर जंग लग गया हो तो उसे साफ करने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जंग लगी जगह पर नमक डालकर कुछ देर छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें। इससे जंग आसानी से हट जाता है और आपका उपकरण फिर से नया जैसा दिखने लगता है। यह तरीका घरेलू सामान की सफाई के लिए बहुत असरदार है।

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#3 कुल्ला करने के लिए करें इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नमक का कुल्ला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर उससे कुल्ला करें। इससे आपके मुंह के कीटाणु खत्म होंगे और ताजगी महसूस होगी। यह तरीका खासकर सर्दियों में सर्दी-खांसी से राहत पाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा यह दांतों की सफाई और मुंह की बदबू दूर करने में भी मदद करता है।

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#4 फर्श की सफाई के लिए करें इस्तेमाल फर्श की सफाई के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके फर्श पर कोई तेल या चिकनाहट है तो उसे हटाने के लिए नमक और पानी का घोल बनाकर उस जगह पर डाल दें। कुछ देर बाद झाड़ू लगाएं और पानी से धो लें। इससे फर्श साफ-सुथरा हो जाएगा। यह तरीका खासकर रसोई और बाथरूम के फर्श की सफाई के लिए बहुत असरदार है।