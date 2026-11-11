ब्रेड के अलावा इन तरीकों से भी खाया जा सकता है पीनट बटर
क्या है खबर?
पीनट बटर का नाम सुनते ही सबसे पहले ब्रेड का ख्याल आता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पीनट बटर का इस्तेमाल सिर्फ सैंडविच बनाने तक ही सीमित नहीं है? यह एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सामग्री है, जिसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप पीनट बटर को अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं।
#1
पीनट बटर और केले का पेय
पीनट बटर और केले का पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह आपके शरीर को ऊर्जा भी देती है।
इसे बनाने के लिए एक मिक्सर में एक केला, 2 चम्मच पीनट बटर, थोड़ा दूध (या दही) और बर्फ डालकर मिलाएं।
यह पेय नाश्ते के रूप में या किसी भी समय पी जा सकता है। यह आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराएगी और आपको ताजगी का एहसास दिलाएगी।
#2
पीनट बटर मिठाई
अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो पीनट बटर मिठाई आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटे में चीनी, दूध और पीनट बटर मिलाएं, फिर इसे ओवन में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए।
इस मिठाई को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और सभी मेहमानों को खुश कर सकते हैं।
#3
पीनट बटर चिक्की
चिक्की एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे आमतौर पर मूंगफली और गुड़ से बनाया जाता है। आप इसमें पीनट बटर मिलाकर इसे नया ट्विस्ट दे सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले गुड़ को पिघलाएं, फिर उसमें पीनट बटर मिलाएं और इसे घी लगी थाली पर डालकर ठंडा करें। जब यह ठंडा हो जाए तो टुकड़ों में काट लें। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।
#4
पीनट बटर आइसक्रीम
गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता? अब सोचिए अगर वही आइसक्रीम घर पर बनी हो और उसमें हो पीनट बटर।
इसे बनाने के लिए दूध, मलाई, चीनी और पीनट बटर को मिलाकर फ्रीजर में जमाएं। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे खाएं और इसका मजा लें।
यह रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी और आपके घर में खुशियों का माहौल बनाएगी।