अंडमान और निकोबार के अलावा भारत में हैं ये 5 बेहतरीन स्कूबा डाइविंग स्थल
क्या है खबर?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्कूबा डाइविंग के लिए एक प्रमुख स्थल माना जाता है। हालांकि, भारत में अंडमान के अलावा भी कई ऐसी जगहें हैं जहां स्कूबा डाइविंग की जा सकती है। ये जगहें न केवल अंडमान के मुकाबले कम भीड़-भाड़ वाली हैं, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री जीवन भी बेहद खास हैं। आइए आज हम आपको भारत की 5 ऐसी बेहतरीन स्कूबा डाइविंग साइट्स के बारे में बताते हैं।
#1
गोवा
गोवा को अपने समुद्र तटों और पार्टी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां स्कूबा डाइविंग का भी मजा लिया जा सकता है। यहां की साफ और नीली पानी वाली जगहें जैसे कि अनजुना, वागाटोर और पालोलेम बीच पर स्कूबा डाइविंग का आनंद लिया जा सकता है। यहां आप रंग-बिरंगे समुद्री जीवों को देख सकते हैं और समुद्र की गहराइयों का अनुभव कर सकते हैं। गोवा में स्कूबा डाइविंग करना एक अनोखा अनुभव है।
#2
कर्नाटक
कर्नाटक में भी स्कूबा डाइविंग का मजा लिया जा सकता है। यहां के मुरुदेश्वर और गोवा के बीच स्थित होसदुर्गा द्वीप पर यह गतिविधि होती है। यहां के साफ पानी में आप समुद्री जीवन की विविधता देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। कर्नाटक में स्कूबा डाइविंग करना एक बेहतरीन अनुभव है। यहां की जगहें और समुद्री जीवों की विविधता आपको एक अनोखा अनुभव देंगी।
#3
लक्षद्वीप
लक्षद्वीप एक खूबसूरत द्वीप समूह है, जो अरब सागर में स्थित है। यहां की नीली पानी वाली जगहें स्कूबा डाइविंग के लिए आदर्श हैं। यहां आप रंग-बिरंगे समुद्री जीवों को देख सकते हैं और समुद्र की गहराइयों का अनुभव कर सकते हैं। लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग करना एक अनोखा अनुभव है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और साफ पानी आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। यहां की जगहें और समुद्री जीवन की विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#4
तमिलनाडु
तमिलनाडु में भी स्कूबा डाइविंग करने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। यहां की नीलगिरी झील और कुन्नूर झील पर स्कूबा डाइविंग की जा सकती है। यहां का पानी साफ है और आपको विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। तमिलनाडु में स्कूबा डाइविंग करना एक बेहतरीन अनुभव है। यहां की जगहें और समुद्री जीवन की विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#5
गुजरात
गुजरात में भी स्कूबा डाइविंग करने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। यहां के द्वारका और सोमनाथ पर स्कूबा डाइविंग की जा सकती है। यहां का पानी साफ है और आपको विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। गुजरात में स्कूबा डाइविंग करना एक बेहतरीन अनुभव है। यहां की जगहें और समुद्री जीवन की विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।