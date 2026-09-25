शक्कर में लग गई हैं चींटियां? इन तरीकों से उनसे पाएं छुटकारा
क्या है खबर?
चींटियां अक्सर मीठे खाद्य पदार्थों को अपना शिकार बनाती हैं और शक्कर भी इस सूची में शामिल है। अगर चींटियां आपकी रसोई में रखे शक्कर के डिब्बे में घुस गई हैं तो इससे न केवल शक्कर का स्वाद बिगड़ सकता है, बल्कि इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको चींटियों को शक्कर से दूर रखने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं, ताकि उसे फेंकना न पड़े।
#1
दालचीनी का करें इस्तेमाल
दालचीनी का इस्तेमाल चींटियों को शक्कर से दूर रखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए दालचीनी पाउडर को शक्कर वाले डिब्बे या जहां भी चींटियां आ रही हैं, वहां छिड़कें।
दालचीनी की महक चींटियों को पसंद नहीं आती, जिससे वे दूर भाग जाती हैं। इसके अलावा दालचीनी पाउडर को शक्कर के डिब्बे के आसपास भी छिड़का जा सकता है, ताकि चींटियां वहां न आएं और उसके डिब्बे में घुसने की संभावना कम हो।
#2
नींबू का रस भी है असरदार
नींबू का रस भी चींटियों से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा उपाय है। नींबू का खट्टा स्वाद चींटियों को पसंद नहीं होता, जिससे वे नींबू के रस वाले स्थान से दूर रहती हैं।
नींबू के रस को पानी में मिलाकर उस मिश्रण को चींटी के घोंसले और शक्कर के डिब्बे के आसपास छिड़कें। इससे चींटियां वहां आना बंद कर देंगी और शक्कर भी सुरक्षित रहेगी।
आप इसे स्प्रे बोतल में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
लौंग आएगी काम
लौंग की सुगंध भी चींटियों को नापसंद होती है, इसलिए आप इसे शक्कर के डिब्बे के आसपास रख सकते हैं। शक्कर के डिब्बे के आसपास कुछ लौंग रख दें या फिर लौंग के पाउडर को शक्कर में मिलाएं।
इससे चींटियां शक्कर को छूने की हिम्मत नहीं करेंगी। इसके अलावा आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे रूई पर डालकर शक्कर के आसपास रखें। शक्कर के डिब्बे में लौंग डाल देना भी सही रहता है।
#4
बेकिंग सोडा भी है कारगर
बेकिंग सोडा चींटियों को मारने में मदद कर सकता है। इसके लिए बेकिंग सोडा को चींटी के घोंसले पर डालें या फिर जहां भी चींटियां आ रही हों, वहां बेकिंग सोडा छिड़कें।
बेकिंग सोडा चींटियों के पेट में जाकर उन्हें मारता है और इससे वे शक्कर से दूर रहती हैं। इन तरीकों से आप आसानी से चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी शक्कर को सुरक्षित रख सकते हैं।