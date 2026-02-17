शरीर के अंदरूनी अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं ये 5 सूप, जानिए इनकी रेसिपी

सूप एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। यह पाचन को सुधारने, रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने और त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे सूप की रेसिपी बताएंगे, जो सूजनरोधी गुणों से भरपूर हैं और आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 टमाटर का सूप टमाटर में एक खास तत्व होता है, जो शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसे बनाने के लिए ताजे टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ी सी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले टमाटर और प्याज को उबालें, फिर उन्हें मिक्सर में पीस लें और पैन में डालकर उबालें। अब इसमें कटा हुआ लहसुन डालें और थोड़ी देर पकने दें। परोसते समय ऊपर से मलाई डालें और ताजे तुलसी के पत्ते सजाएं।

#2 गाजर और अदरक का सूप गाजर में विटामिन-A होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है, जबकि अदरक पाचन क्रिया को सुधारता है। इसे बनाने के लिए गाजर, प्याज, लहसुन और अदरक को एक साथ उबालें, फिर उन्हें मिक्सर में पीस लें। अब मिश्रण को पैन में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा पानी मिलाएं ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए। परोसते समय ऊपर से मलाई डालें और ताजे धनिये के पत्ते सजाएं।

#3 पालक और पत्तेदार सब्जियों का सूप पालक आयरन का अच्छा स्रोत है और पत्तेदार सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन को सुधारती हैं। इसे बनाने के लिए पालक, पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी या बथुआ, प्याज और लहसुन को एक साथ उबालें, फिर उन्हें मिक्सर में पीस लें। अब मिश्रण को पैन में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा पानी मिलाएं ताकि यह अच्छी तरह से पक जाए। परोसते समय ऊपर से नींबू का रस डालें।

#4 लौकी और मसालों वाला सूप लौकी हल्की होती है और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को साफ करती है। इसे बनाने के लिए लौकी, प्याज, लहसुन, अदरक और कुछ भारतीय मसाले जैसे जीरा, धनिया और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लौकी को छोटे टुकड़ों में काटें और अन्य सभी सामग्रियों के साथ उबालें। अब इस मिश्रण को मिक्सर में पीस लें और फिर इसे पैन में डालकर पकाएं। परोसते समय ऊपर से धनिये के पत्ते सजाएं।