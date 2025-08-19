अपने प्रतिबिंब को देख तनाव में आ जाते हैं ये जानवर

कई बार हम अपने आसपास ऐसी चीजें देख लेते हैं, जो हमें अपने जैसा ही लगता है। इस वजह से हमारा व्यवहार भी बदल सकता है। हालांकि, यह बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जानवरों में भी इसका असर देखने को मिलता है। आइए आज हम आपको पां ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं, जो अपने प्रतिबिंब को देख तनाव में आ जाते हैं।

#1 बेट्टा मछली बेट्टा एक ऐसी मछली है, जो अपने प्रतिबिंब को देखकर काफी तनाव में आ जाती है। इसका कारण है कि यह मछली अपने अन्य साथियों के साथ बहुत आक्रामक व्यवहार करती है और उनके साथ लड़ाई भी करती है, लेकिन जब यह अपने प्रतिबिंब को देखती है तो उसे लगता है कि वह किसी दूसरी मछली से लड़ रही है, जिससे वह काफी तनाव में आ जाती है।

#2 कुत्ते अक्सर कुत्ते अपने मालिकों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि, जब कोई कुत्ता अपने मालिक के साथ किसी शीशे के सामने खड़ा होता है और अपने मालिक की छवि को देखता है तो उसे लगता है कि वह किसी दूसरे कुत्ते से मुकाबला करने वाला है। इस वजह से वह भौंकना शुरू कर देता है। हालांकि, इसके बाद मालिक को समझ आता है कि कुत्ते की असलियत क्या है।

#3 कौआ कौआ एक ऐसा पक्षी है, जो अपने प्रतिबिंब को देखकर काफी डर और तनाव में आ जाता है। इसका कारण है कि जब कौआ अपने किसी साथी के साथ शीशे के पास खड़ा होता है और अपने साथी की छवि को देखता है तो उसे लगता है कि कोई दूसरा कौआ उसके साथ खड़ा हुआ है, जिससे वह बहुत डर जाता है। इस वजह से वह अपने प्रतिबिंब को देखकर काफी डर और तनाव में आ जाता है।

#4 तोता तोते अपने मालिकों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब तोते अपने किसी साथी के साथ शीशे के पास खड़े होते हैं और अपने साथी की छवि को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई दूसरा तोता उनके साथ खड़ा हुआ है, जिससे वह काफी डर जाते हैं। इस कारण तोते अपने प्रतिबिंब को देखकर तनाव में आ जाते हैं। हालांकि, इसके बाद तोते की असलियत सामने आ जाती है।