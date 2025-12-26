अनिल कपूर 69 की उम्र में भी हैं बेहद फिट, जानिए उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन
क्या है खबर?
बॉलीवुड में एक ऐसे हैंडसम अभिनेता हैं, जिनको लेकर चर्चा होती है कि वह बूढ़े होने की जगह जवान हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की, जो 69 के होने के बाद भी अच्छे-अच्छे जवान अभिनेताओं को टक्कर देते हैं। उनकी फिटनेस से उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है और इसका श्रेय उनकी स्वस्थ जीवनशैली, पौष्टिक डाइट और वर्कआउट रूटीन को जाता है। आइए अनिल की फिटनेस का राज जानते हैं।
डाइट
कैसी है अनिल की डाइट?
अनिल अपने खान-पान का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि डाइट का एक्सरसाइज से अहम असर होता है। वह कहते हैं, "खाना स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ताकत और स्टैमिना बनाने के लिए होता है।" वह घर का बना भोजन ही खाते हैं, जो प्रोटीन से समृद्ध होता है। अनिल को नाश्ते में प्रोटीन शेक, फल, टोस्ट और ओट्स खाना पसंद है। खाने में वह क्विनोआ, ब्राउन राइस और हरी सब्जियों वाला सलाद लेते हैं।
खाना
दक्षिण भारतीय भोजन के शौकीन हैं अनिल
अनिल को दक्षिण भारतीय भोजन भी बहुत भाता है, जो उनकी डाइट का हिस्सा रहता है। वह इडली, सांभर, डोसा, दही और रसम बड़े ही चाव से खाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन वजन को नियंत्रित बनाए रखता है और हल्का भी होता है। अनिल रात के वक्त हल्का खाना खाते हैं, ताकि उनका पेट भारी न लगे और वजन भी न बढ़े। वह डिनर में उबली हुई सब्जियां, दाल, रोटी और सलाद खा लेते हैं।
वर्कआउट
कैसा है अनिल का वर्कआउट रूटीन?
अनिल सेहतमंद बने रहने के लिए रोजाना जिम में 2 से 3 घंटे पसीना बहाते हैं। वह मुख्य रूप से वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिससे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, वजन घटता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। उनके रूटीन में लेग कर्ल, प्राइम लेग कर्ल और केबल रो के साथ वेटेड लंजेस जैसी एक्सरसाइज शामिल रहती हैं। इसके साथ-साथ वह अन्य एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे दौड़ना, तैराकी करना और कार्डिओ करना आदि।
दौड़ना
दौड़ना है अनिल की पसंदीदा एक्सरसाइज
अनिल के मुताबिक, दौड़ना फिट रहने का एक बढ़िया तरीका होता है। वह बताते हैं, "मुझे अलग-अलग फिटनेस चैलेंज लेना पसंद है और मैं अभी 90 दिनों तक रोज 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूं।" यह एक्सरसाइज न केवल पैरों को, बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाए रखती है। इसकी मदद से ज्यादा कैलोरी जलाई जा सकती हैं और स्टैमिना भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ-साथ अनिल कभी-कभी योग करना भी पसंद करते हैं।