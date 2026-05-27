अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हनीमून मनाने की बना रहे हैं योजना? जानिए ये जरूरी बातें
क्या है खबर?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित भारत का एक हिस्सा है। यह अपने साफ समुद्र तटों, घने जंगलों और साफ पानी के लिए मशहूर है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता इसे हनीमून मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। अगर आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
पहुंच
अंडमान और निकोबार कैसे पहुंचे?
अंडमान और निकोबार पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका हवाई यात्रा है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा मुख्य द्वीप पर है, जहां से आप नाव या हवाई जहाज द्वारा अन्य द्वीपों तक जा सकते हैं। अगर आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हावड़ा है, जिसके बाद आपको पोर्ट ब्लेयर के लिए हवाई यात्रा करनी होगी। यहां से आप अपने पसंदीदा स्थान तक पहुंच सकते हैं।
पर्यटन
अंडमान और निकोबार में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान
अंडमान और निकोबार में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। सेलुलर जेल, जो इतिहास की गवाह है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। हनीमून के लिए हनीमून बीच, रिजर्व फॉरेस्ट म्यूजियम और जंगली जीवन अभयारण्य भी लोकप्रिय स्थान हैं। इसके अलावा राधानगर बीच, वाइपर द्वीप, जॉली बॉय बीच और नील द्वीप भी देखने लायक हैं। यहां आप पानी के अंदर देखने की गतिविधियाँ, पानी में गोता लगाना और अन्य जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
समय
अंडमान और निकोबार में कब जाना सही रहेगा?
अंडमान और निकोबार जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है क्योंकि इस समय मौसम सुहावना रहता है। गर्मियों में तापमान बढ़ सकता है, जिससे असुविधा हो सकती है। बारिश के मौसम के दौरान बारिशें होती रहती हैं, जिससे यात्रा में बाधा आ सकती है। इस प्रकार नवंबर से मार्च तक का समय अंडमान और निकोबार घूमने के लिए सही माना जाता है।
ठहरने
अंडमान और निकोबार में कहां ठहरें?
अंडमान और निकोबार में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहां पर शानदार रिसॉर्ट्स से लेकर सस्ते होटलों तक सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। आप अपनी बजट अनुसार होटल या रिसॉर्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो समुद्र तट पर बने झोपड़ियों में भी रह सकते हैं, जहां से आपको समुद्र का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। यहां की झोपड़ियां काफी आरामदायक हैं और हनीमून के लिए यह अच्छी जगह हैं।
खान-पान
अंडमान और निकोबार में क्या खाएं?
अंडमान और निकोबार में आपको स्थानीय भोजन का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। यहां पर विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन उपलब्ध है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा नारियल पानी और ताजे फल भी यहां आसानी से मिलते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो स्थानीय सब्जियां और फल भी उपलब्ध हैं। यहां का खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा।