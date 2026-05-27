अंडमान और निकोबार जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, यात्रा बनेगी सुरक्षित और आरामदायक

अंडमान और निकोबार भारत का एक खूबसूरत द्वीप समूह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। अगर आप पहली बार इस द्वीप समूह की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। यहां हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जो आपकी यात्रा को और भी मजेदार बना सकते हैं।

#1 मौसम का ध्यान रखें अंडमान और निकोबार का मौसम गर्म और नम होता है। यहां जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। बरसात के मौसम में यात्रा में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अक्टूबर से मार्च के बीच यात्रा करना बेहतर होता है जब मौसम सुहावना रहता है। इसके अलावा अपने साथ हल्के और आरामदायक कपड़े रखें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो।

#2 यात्रा का साधन चुनें अंडमान और निकोबार मुख्य भूमि से काफी दूर स्थित हैं, इसलिए यहां पहुंचने के लिए हवाई यात्रा सबसे अच्छा तरीका है। पोर्ट ब्लेयर मुख्य द्वीप है जहां का हवाई अड्डा है। इसके बाद आप नाव द्वारा अन्य द्वीपों तक पहुंच सकते हैं। नाव सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध होती हैं, लेकिन इनकी समय-सारणी को पहले से देख लें ताकि कोई परेशानी न हो। इसके अलावा छोटी नाव भी एक विकल्प हो सकता है।

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#3 ठहरने की व्यवस्था करें अंडमान और निकोबार में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे। अपने बजट और सुविधाओं के अनुसार रहने की व्यवस्था चुनें। पोर्ट ब्लेयर में अधिक विकल्प मिलेंगे जबकि अन्य द्वीपों पर कम विकल्प हो सकते हैं। पहले से बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने के लिए होमस्टे एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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#4 स्थानीय भोजन का आनंद लें अंडमान और निकोबार अपने स्थानीय खाने के लिए मशहूर हैं, इसलिए यहां आने पर स्थानीय भोजन जरूर चखें। नारियल, समुद्री भोजन और मसालों का उपयोग इन व्यंजनों में खास होता है। आप नारियल पानी जैसी चीजें जरूर चखें। अगर आपको किसी चीज के स्वाद के बारे में जानकारी चाहिए तो स्थानीय दुकानों या भोजनालय से पूछ सकते हैं। यहां के खाने का स्वाद आपको एक अनोखा अनुभव देगा।