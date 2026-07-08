प्राचीन भारतीय सोने की आदतें

भारत के प्राचीन काल में सोते समय अपनाए जाते थे ये उपाय, आज भी हैं प्रभावी

लेखन अंजली 06:11 pm Jul 08, 202606:11 pm

क्या है खबर?

हम सभी को आरामदायक नींद की जरूरत होती है। एक अच्छी रात की नींद न केवल हमारे शरीर को आराम देती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी तरोताजा करती है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में सोने से पहले कुछ खास तरीके अपनाए जाते थे, जो आज भी बहुत कारगर माने जाते हैं। आइए आज हम आपको प्राचीन भारतीयों द्वारा सोने से पहले अपनाई जाने वाली आदतें बताते हैं, जो आपकी नींद को और भी बेहतर बना सकती हैं।