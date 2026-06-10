रोजाना सूर्य नमस्कार करने से मिल सकते हैं ये 5 बड़े फायदे

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रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी मजबूत

सूर्य नमस्कार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसमें शामिल विभिन्न मुद्राएं शरीर के अंदर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होती हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। नियमित रूप से यह अभ्यास करने से आप बीमारियों से दूर रहते हैं और आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर होती है। इसके अलावा यह मुद्रा शरीर की ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाती है, जिससे आप अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं।