बच्चों को हमेशा घर के अंदर रखने से उनका विकास हो सकता है धीमा, जानें कैसे

बच्चों का अन्य बच्चों के साथ समय बिताना उनके सामाजिक गुणों को बढ़ाता है। जब वे दोस्तों के साथ खेलते हैं तो उन्हें मिल-जुलकर काम करना, अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनना आता है।

यह आदत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है और वे जिम्मेदार बनते हैं। वे दूसरों के साथ तालमेल बैठाने और उनकी भावनाओं को समझने में भी बेहतर होते हैं।

घर के अंदर रहने से वे इन अनुभवों से वंचित रह सकते हैं।