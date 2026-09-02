कार में हमेशा रखें ये 5 चीजें, आपातकालीन स्थिति में आएंगी काम
क्या है खबर?
कार चलाते समय कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी कार में कुछ जरूरी सामान रखें, जो आपको इस तरह की स्थितियों में मदद कर सकें। इनसे आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सामानों के बारे में बताते हैं, जो आपकी कार में जरूर होने चाहिए।
#1
टायर दबाव मापने का यंत्र रखें
अगर आपको कभी टायर के दबाव की जांच करने की जरूरत पड़े तो इसके लिए टायर दबाव मापने का यंत्र का इस्तेमाल करें।
यह एक छोटा और हल्का उपकरण होता है, जिससे आप आसानी से अपने टायर के दबाव को माप सकते हैं।
अगर आपके टायर का दबाव सही नहीं होगा तो इससे आपकी कार की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। इसलिए टायर दबाव मापने का यंत्र को अपने कार के डैशबोर्ड में जरूर रखें।
#2
टॉर्च रखें
टॉर्च एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, जिसे अपनी कार में रखना चाहिए। यह आपको अंधेरे में काम करने या किसी समस्या को हल करने में मदद करता है।
अगर आपकी कार रात के समय खराब हो जाती है तो टॉर्च से आप आसानी से काम कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे संकेत देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अन्य वाहन चालक आपकी कार को देख सकें।
#3
प्राथमिक चिकित्सा का सामान रखें
प्राथमिक चिकित्सा का सामान हर कार में होना चाहिए क्योंकि यह किसी भी आपातकालीन स्थिति में बहुत काम आता है। इसमें पट्टी, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लिक्विड, दर्द निवारक दवाइयां और अन्य जरूरी सामान होने चाहिए, जो चोट लगने या बीमार होने पर काम आ सकें।
प्राथमिक चिकित्सा का सामान रखने से आप तुरंत सहायता प्रदान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर तक पहुंचने तक मरीज को सुरक्षित रख सकते हैं।
#4
औजारों का सेट रखें
औजारों का सेट भी एक जरूरी सामान है, जिसे हर कार में रखना चाहिए। इसमें पेचकस, रिंच, प्लायर जैसे उपकरण होते हैं, जिनसे आप छोटी-मोटी मरम्मत कर सकते हैं।
अगर आपकी कार में कोई तकनीकी समस्या होती है तो औजारों के सेट से आप उसे तुरंत हल कर सकते हैं।
इसके अलावा इसे इस्तेमाल करके आप अपनी कार की सफाई भी कर सकते हैं और उसे अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं।
#5
पानी की बोतल रखें
पानी की बोतल हर समय साथ रखना बहुत जरूरी है, खासकर लंबे सफर पर जाते समय। इससे न केवल आपकी प्यास बुझती है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है।
अगर कभी ट्रैफिक जाम या किसी रुकावट के कारण देर हो जाती है तो आपके पास पीने के लिए पानी होता है।
इसके अलावा यह आपको तरोताजा रखता है और यात्रा के दौरान थकान महसूस करने से बचाता है।