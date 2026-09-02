कार में हमेशा रखें ये 5 चीजें

कार में हमेशा रखें ये 5 चीजें, आपातकालीन स्थिति में आएंगी काम

लेखन अंजली 07:10 pm Sep 02, 202607:10 pm

क्या है खबर?

कार चलाते समय कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी कार में कुछ जरूरी सामान रखें, जो आपको इस तरह की स्थितियों में मदद कर सकें। इनसे आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सामानों के बारे में बताते हैं, जो आपकी कार में जरूर होने चाहिए।