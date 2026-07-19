उत्तर भारत की कला का अहम हिस्सा है जरी कढ़ाई, जानिए खासियत और अन्य अहम बातें

जरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है, फिर उस पर सोने या चांदी की तारों को सिलाई जाती है।

इस प्रक्रिया में कई छोटे-छोटे कदम होते हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक पूरा किया जाता है। इसके बाद डिजाइन को पूरा करने के लिए अलग-अलग प्रकार की कढ़ाई की जाती है, जैसे फूल और पत्तियां आदि।

इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है, जिससे अंतिम परिणाम बहुत सुंदर और आकर्षक बनता है।