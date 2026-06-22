जेली लिप्स ट्रेंड के बारे में सबकुछ

क्या है जेली लिप्स ट्रेंड? जिसे बढ़-चढ़कर अपना रही हैं दुनिया भर की महिलाएं

लेखन सयाली 05:06 pm Jun 22, 202605:06 pm

क्या है खबर?

जेली लिप्स एक नया मेकअप ट्रेंड है, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह ट्रेंड खासकर युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है। इसमें होंठों पर पारदर्शी और चमकदार लिप ग्लॉस लगाया जाता है, जिससे होंठ जेली या पानी जैसे दिखते हैं। इस ट्रेंड ने कई मेकअप करने वालों और महिलाओं का ध्यान खींचा है और वे इसे अपने वीडियो और तस्वीरों में शामिल कर रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।