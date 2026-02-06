स्लेज पुश है एक बेहतरीन एक्सरसाइज, जानिए इसे करने का तरीका और अन्य जरूरी बातें

स्लेज पुश एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूत और फिट रखने में मदद कर सकती है। यह एक्सरसाइज खासतौर से एथलीट और फिटनेस प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इससे शरीर की ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है। स्लेज पुश करने से न केवल मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, बल्कि दिल की धड़कन भी तेज होती है। आइए इस एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं।

#1 स्लेज पुश क्या है? स्लेज पुश एक प्रकार की भार उठाने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें एक भारी स्लेज को धक्का देकर आगे बढ़ाया जाता है। यह एक्सरसाइज मुख्य रूप से पैरों, पीठ और कंधों की मांसपेशियों पर असर डालती है। इसे करने से शरीर की ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है। स्लेज पुश करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, जिससे कोर की मांसपेशियां भी मजबूत होती जाती हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज दिल की धड़कन को भी तेज करती है।

#2 स्लेज पुश करने का तरीका स्लेज पुश करने के लिए सबसे पहले एक स्लेज मशीन पर खड़े होकर उसे पकड़ें। अब अपने दोनों हाथों से स्लेज को पकड़कर उसे धीरे-धीरे आगे की ओर धकेलें। ध्यान रखें कि इस दौरान आपके कंधे और पीठ बिल्कुल सीधी रहे। इसे करते समय घुटनों को थोड़ा मोड़कर रखें, ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराएं। शुरुआत में कम दूरी से शुरू करें और धीरे-धीरे दूरी बढ़ाएं।

#3 स्लेज पुश के फायदे स्लेज पुश करने से कई फायदे मिलते हैं। इससे शरीर की सभी मुख्य मांसपेशियों पर असर पड़ता है, जिससे वे मजबूत होती हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज दिल की धड़कन को तेज करती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। स्लेज पुश करने से शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है, जिससे कोर मजबूत रहता है। नियमित रूप से स्लेज पुश करने से सहनशक्ति भी बढ़ती है और शारीरिक प्रदर्शन में सुधार होता है।

#4 स्लेज पुश करते समय होने वाली सामान्य गलतियां स्लेज पुश करते समय कई लोग कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे चोट लगने का खतरा रहता है। सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग पीठ को झुकाकर स्लेज को धक्का देते हैं, जिससे पीठ पर दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा लोग कभी-कभी कंधों को ऊंचा उठा लेते हैं, जिससे कंधों पर दबाव पड़ता है। सही तरीके से स्लेज पुश करते समय पीठ को सीधा रखना चाहिए और कंधों को नीचे रखना चाहिए।