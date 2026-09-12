सिकल सेल रोग क्या है? जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके
क्या है खबर?
सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक बीमारी है, जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय चाकू के आकार की हो जाती हैं। इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हम इस बीमारी के कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें।
#1
सिकल सेल रोग के कारण
सिकल सेल रोग का मुख्य कारण माता-पिता से जीन का आनुवंशिक रूप से मिलना है। अगर माता-पिता में से किसी एक या दोनों में इस बीमारी का जीन होता है तो बच्चे में इसका खतरा बढ़ सकता है।
यह समस्या तब होती है जब लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन असामान्य हो जाता है। कुछ मामलों में जीन में बदलाव भी इस बीमारी का कारण बन सकता है।
यह बीमारी मलेरिया वाले स्थानों पर ज्यादा होती है।
#2
सिकल सेल रोग के लक्षण
सिकल सेल रोग के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं और यह व्यक्ति की उम्र और सेहत पर निर्भर करता है। इसके सामान्य लक्षणों में कमजोरी, थकान, त्वचा का पीला पड़ना, बार-बार बीमार पड़ना, जोड़ों में दर्द और सूजन शामिल हैं।
इसके अलावा सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, पेट में दर्द और सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कभी-कभी ये लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं, जिससे मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है।
#3
सिकल सेल रोग का पता कैसे लगाया जाता है?
सिकल सेल रोग का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। इस जांच में लाल रक्त कोशिकाओं की बनावट और उनमें मौजूद प्रोटीन का प्रकार देखा जाता है।
अगर लाल रक्त कोशिकाएं चाकू के आकार की होती हैं तो यह सिकल सेल रोग का संकेत होता है। अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है तो आनुवंशिक जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि यह जीन मौजूद है या नहीं।
#4
सिकल सेल रोग का इलाज
सिकल सेल रोग का स्थायी इलाज अभी तक संभव नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को कम करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। डॉक्टर आमतौर पर दर्द कम करने के लिए दवाइयां देते हैं।
साथ ही, संक्रमण को रोकने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। गंभीर मामलों में खून बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं होता।
#5
सिकल सेल रोग से बचने के उपाय
सिकल सेल रोग से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि शादी से पहले और बच्चे की योजना बनाने से पहले जीन की जांच कराई जाए। इससे यह पता चल सकता है कि माता-पिता में से किसी में यह बीमारी का जीन है या नहीं।
गर्भावस्था के दौरान भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, ताकि बच्चे को इस बीमारी का खतरा न हो। स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, संतुलित खाना और जांच कराना भी इससे बचने में मदद करता है।