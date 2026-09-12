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सिकल सेल रोग क्या है? जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके

लेखन सयाली 12:35 pm Sep 12, 202612:35 pm

क्या है खबर?

सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक बीमारी है, जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय चाकू के आकार की हो जाती हैं। इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हम इस बीमारी के कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें।