शिबा इनु होते हैं दुर्लभ और प्यारे कुत्ते, जानिए इस नस्ल से जुड़ी खास बातें

शिबा इनु जापानी नस्ल का कुत्ता है, जो अपनी प्यारे और चंचल स्वाभाव के लिए जाना जाता है। यह कुत्ता अपने छोटे आकार और मोटे फर के कारण बहुत आकर्षक लगता है। शिबा इनु को 'जापानी कुत्ता' भी कहा जाता है और यह जापान के पहाड़ी इलाकों में पाला जाता था। आज के समय में यह नस्ल दुनियाभर में बहुत लोकप्रिय हो चुकी है और लोग इसे पालतू जानवर के रूप में गोद लेते हैं। आइए इसके बारे में जानें।

#1 हजारों साल पुरानी है यह नस्ल शिबा इनु एक प्राचीन नस्ल है। यह प्रजाति लगभग 3,000 साल पहले जापान में पहली बार पाई गई थी। पहले इसका उपयोग शिकार करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसे पालतू के रूप में अपनाया जाने लगा। शिबा इनु का मजबूत शरीर और तेज दिमाग इसे शिकार करने में माहिर बना देता है। आजकल इसे मुख्य रूप से साथ देने के लिए रखा जाता है और इसकी देखभाल भी काफी आसान होती है।

#2 शिबा इनु की शारीरिक बनावट शिबा इनु आकार में छोटे होते हैं, जिनका वजन लगभग 9 से 14 किलोग्राम तक होता है। इनकी ऊंचाई लगभग 13 से 17 इंच होती है। इनका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ और संतुलित होता है। इनका सिर गोल होता है और आंखें गहरी होती हैं, जो इन्हें एक आकर्षक रूप देती हैं। इनका मोटा फर इन्हें ठंडे मौसम में भी गर्म रखता है। इनकी पूंछ ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है, जो इन्हें एक खास लुक देती है।

#3 शिबा इनु की देखभाल का तरीका शिबा इनु की देखभाल करना आसान होता है। इन्हें सप्ताह में एक बार कंघी करने से इनका फर साफ रहता है और झड़ता नहीं है। इन्हें नियमित रूप से नहलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन महीने में एक बार नहलाना चाहिए। इसके अलावा इनके दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, ताकि इनके मसूड़े स्वस्थ रहें। शिबा इनु को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित डाइट देनी चाहिए और समय-समय पर पशु चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए।

#4 शिबा इनु का स्वभाव शिबा इनु स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन अजनबी लोगों से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। इनका स्वभाव चंचल और ऊर्जावान होता है, जिससे ये खेल-कूद और मस्ती करना पसंद करते हैं। शिबा इनु को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने पर ये आज्ञाकारी बन सकते हैं और घर में शांति बनाए रख सकते हैं।