महिलाओं के बीच वायरल हो रहा है रूसी मैनीक्योर, जानिए क्या है यह नया ट्रेंड
क्या है खबर?
रूसी मैनीक्योर एक नया ट्रेंड है, जो नाखूनों को सुंदर और आकर्षक बनाता है। इसमें पारंपरिक मैनीक्योर तरीकों से हटकर खास तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में न केवल नाखूनों की सफाई होती है, बल्कि उन्हें एक नया रूप भी दिया जाता है। आइए इस चलन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं, ताकि आप भी इसका आनंद ले सकें। इन दिनों यह कई महिलाओं का पसंदीदा बन गया है और भारत में भी छा रहा है।
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रूसी मैनीक्योर क्या है?
रूसी मैनीक्योर एक खास तरीका है, जिसमें नाखूनों को बिना क्यूटिकल्स को छुए साफ किया जाता है। इसमें एक खास इलेक्ट्रिक नेल ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है, जिससे नाखूनों की ऊपरी परत को हटाया जाता है और सफाई की जाती है। यह प्रक्रिया तेजी से होती है और इससे नाखूनों को एक नया रूप मिलता है। इस तरीके से नाखूनों की लंबाई बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद मिलती है।
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कैसे साफ किए जाते हैं क्यूटिकल्स?
रूसी मैनीक्योर में क्यूटिकल्स को छूने से बचा जाता है, क्योंकि इससे नाखून कमजोर हो सकते हैं और उनकी बढ़त प्रभावित हो सकती है। क्यूटिकल्स हमारे नाखूनों की सुरक्षा करते हैं और इन्हें छूने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इस तरीके में खास मशीन का उपयोग करके क्यूटिकल्स के आस-पास की सफाई की जाती है, जिससे नाखूनों को कोई नुकसान नहीं होता और क्यूटिकल्स भी आसानी से पीछे हो जाते हैं।
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कैसे करें रूसी मैनीक्योर?
रूसी मैनीक्योर करने के लिए सबसे पहले नाखूनों की सफाई की जाती है। इसके बाद खास मशीन का उपयोग करके नाखूनों की ऊपरी परत को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे चलाते हुए मशीन को क्यूटिकल्स के आस-पास घुमाया जाता है। इससे क्यूटिकल्स आसानी से अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। इसके बाद नाखूनों को आकार दिया जाता है और अंत में नेल पेंट लगाई जाती है, जो लंबे समय तक टिकती है।
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क्या हैं इस प्रक्रिया के फायदे?
रूसी मैनीक्योर कई फायदे प्रदान करता है। इसमें नाखूनों की सफाई होती है, जिससे वे मजबूत बनते हैं और उनकी बढ़त बेहतर होती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया लंबे समय तक टिकाऊ होती है, जिससे बार-बार सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रूसी मैनीक्योर न केवल आपके नाखूनों को सुंदर बनाता है, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रखता है। इस तरीके से नाखूनों की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है और उन्हें एक नया रूप मिलता है।
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क्या यह प्रक्रिया सुरक्षित है?
रूसी मैनीक्योर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसे करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अनुभवी पेशेवर द्वारा ही यह प्रक्रिया करानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो सके। सही तरीके से किया गया रूसी मैनीक्योर आपके नाखूनों को न केवल सुंदर बनाता है, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रखता है। इसलिए, अगली बार जब आप अपने नाखूनों को नया रूप देना चाहें तो रूसी मैनीक्योर पर विचार जरूर करें।