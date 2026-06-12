रूसी मैनीक्योर के बारे में सबकुछ

महिलाओं के बीच वायरल हो रहा है रूसी मैनीक्योर, जानिए क्या है यह नया ट्रेंड

लेखन सयाली 10:22 am Jun 12, 202610:22 am

क्या है खबर?

रूसी मैनीक्योर एक नया ट्रेंड है, जो नाखूनों को सुंदर और आकर्षक बनाता है। इसमें पारंपरिक मैनीक्योर तरीकों से हटकर खास तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में न केवल नाखूनों की सफाई होती है, बल्कि उन्हें एक नया रूप भी दिया जाता है। आइए इस चलन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं, ताकि आप भी इसका आनंद ले सकें। इन दिनों यह कई महिलाओं का पसंदीदा बन गया है और भारत में भी छा रहा है।