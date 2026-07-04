अजरख प्रिंट है एक पारंपरिक प्रिंटिंग तकनीक, जानिए इसका इतिहास और इससे जुड़ी खास बातें

प्रक्रिया

अजरख प्रिंट बनाने की प्रक्रिया

अजरख प्रिंट बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े को तैयार किया जाता है, फिर विभिन्न प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके अलग-अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके लिए लकड़ी या लोहे के ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, जिन पर रंग लगे होते हैं। इन ब्लॉक को कपड़े पर दबाकर रंग लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में धूप में सुखाने, पानी में भिगोने और धुलाई जैसी कई चरण शामिल होते हैं। ये सब मिलकर अजरख प्रिंट को खास बनाते हैं।