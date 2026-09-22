सोरियाटिक अर्थराइटिस क्या है? जानिए इस बीमारी से जुड़ी सभी जरूरी बातें

सोरियाटिक अर्थराइटिस का मुख्य कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह माना जाता है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक तंत्र की गड़बड़ी के कारण होती है।

रोग प्रतिरोधक तंत्र आम तौर पर संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन जब यह गलती से शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करता है तो इससे सोरियायसिस और सोरियाटिक अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं।

परिवार में बीमारी का इतिहास भी इसका कारण हो सकता है।