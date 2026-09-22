सोरियाटिक अर्थराइटिस क्या है? जानिए इस बीमारी से जुड़ी सभी जरूरी बातें
क्या है खबर?
सोरियाटिक अर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया है, जो सोरायसिस नामक त्वचा की बीमारी से जुड़ा होता है। यह बीमारी जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बनती है। इस लेख में हम सोरियाटिक अर्थराइटिस से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप इस बीमारी के बारे में अधिक जान सकें और इससे बचाव कर सकें। इन जरूरी बातों को जानने के बाद आप अपनी स्थिति का बेहतर आकलन कर पाएंगे और स्वस्थ बने रहेंगे।
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सोरियाटिक अर्थराइटिस के लक्षण
सोरियाटिक अर्थराइटिस के लक्षण अन्य प्रकार के गठिया से अलग होते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न शामिल होती है।
यह बीमारी हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सहित पूरे शरीर के जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सोरायसिस से ग्रस्त लोगों को त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली और त्वचा का छिलना भी हो सकता है।
इस प्रकार के लक्षण सोरियाटिक अर्थराइटिस के आम संकेत माने जाते हैं।
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बीमारी का कारण
सोरियाटिक अर्थराइटिस का मुख्य कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह माना जाता है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक तंत्र की गड़बड़ी के कारण होती है।
रोग प्रतिरोधक तंत्र आम तौर पर संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन जब यह गलती से शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करता है तो इससे सोरियायसिस और सोरियाटिक अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं।
परिवार में बीमारी का इतिहास भी इसका कारण हो सकता है।
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कैसे किया जाता है निदान?
सोरियाटिक अर्थराइटिस का निदान डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण और अलग-अलग परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। इसमें खून की जांच, एक्स-रे और MRI स्कैन शामिल हो सकते हैं।
डॉक्टर आपके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सही निदान करेगा, ताकि उचित इलाज मिल सके। निदान के दौरान डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, परिवार में इसी बीमारी का इतिहास और अन्य संबंधित बीमारियों की जानकारी भी लेगा, ताकि सही इलाज योजना बनाई जा सके।
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इलाज के तरीके
सोरियाटिक अर्थराइटिस का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर द्वारा दवाइयां दी जाती हैं, जैसे सूजन कम करने वाली दवाइयां, स्टेरॉयड और रोग को धीमा करने वाली दवाइयां।
इसके अलावा फिजियोथेरेपी और व्यायाम भी सहायक हो सकते हैं। सही खान-पान और वजन नियंत्रित रखना भी इस बीमारी के प्रबंधन में मदद कर सकता है।
नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देना जरूरी है।
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बचाव के तरीके
सोरियाटिक अर्थराइटिस से बचाव के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है। इसमें संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, तनाव कम करना और पर्याप्त नींद लेना शामिल है।
इसके अलावा धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए, क्योंकि ये आदतें बीमारी को बढ़ाती हैं। समय-समय पर डॉक्टरी जांच करवाना जरूरी है, ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और इलाज मिल सके।
सोरियाटिक अर्थराइटिस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही जानकारी और उपाय अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है।