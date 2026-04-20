पहली बार कब बनाया गया था हम सबका पसंदीदा पिज्जा? जानिए इस व्यंजन की रोचक कहानी

पिज्जा आज के समय में एक ऐसा व्यंजन है, जो दुनियाभर के लोगों की पसंद बना हुआ है। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों का भी फेवरेट है और इसके कई प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। पिज्जा का इतिहास और इसकी यात्रा बहुत दिलचस्प है। आइए आज हम आपको पिज्जा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताते हैं, जिससे आप इस स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में और अधिक जान सकें।

#1 प्राचीन ग्रीस में मिला था पिज्जा का पहला प्रमाण पिज्जा के इतिहास की शुरुआत प्राचीन ग्रीस से होती है, जहां इसे 'पिटा' के नाम से जाना जाता था। यह एक गोल रोटी होती थी, जिस पर जैतून का तेल, लहसुन और जड़ी-बूटियां लगाई जाते थीं। यह व्यंजन सैनिकों और आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। इसके बाद रोम के लोगों ने भी इसे अपनाया और इसे अपना पसंदीदा पकवान बना लिया। यहां से यह व्यंजन इटली पहुंचा, जहां इसे पिज्जा का नाम दिया गया।

#2 इटली में पहली बार बनाया गया पिज्जा पिज्जा का आधुनिक रूप इटली में विकसित हुआ था। 1889 में नेपल्स शहर की रानी मार्गरिटा की सेवा में मार्गरिटा पिज्जा पेश किया गया था, जिसमें टमाटर, मोजरेला और तुलसी के पत्ते थे। इस पिज्जा को देखकर रानी इतनी खुश हुईं कि उन्होंने इसे अपना नाम दिया। इसी पिज्जा को आज हम मार्गरिटा पिज्जा के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद से ही इटली में पिज्जा बनाना एक कला बन गई थी।

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#3 अमेरिका में कैसे हुआ पिज्जा का आगमन? पिज्जा अमेरिका में 1900 के दशक की शुरुआत में इटालियन प्रवासियों द्वारा लाया गया था। न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में इसे तेजी से लोकप्रियता मिली। यहां पर पिज्जा बनाने की रेसिपी में कुछ बदलाव किए गए, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ गया। अमेरिका में पिज्जा ने कई रूप धारण किए, जैसे न्यूयॉर्क स्टाइल स्लाइस, शिकागो स्टाइल और कैलिफोर्निया स्टाइल। इन बदलावों ने पिज्जा को विविधता प्रदान की।

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#4 पिज्जा बनाने की प्रक्रिया पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथा जाता है, फिर उसे गोल आकार दिया जाता है। इसके बाद ऊपर टमाटर सॉस, चीज और अन्य टॉपिंग्स, जैसे मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च आदि डाले जाते हैं। अब इसे ओवन में बेक किया जाता है, जब तक कि इसकी परत कुरकुरी न हो जाए। इस प्रक्रिया को अपनाकर घर पर भी आसानी से स्वादिष्ट पिज्जा बनाया जा सकता है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है।