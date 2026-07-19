क्या है फुलकारी कढ़ाई? जानिए पंजाब की इस पारंपरिक हस्तकला से जुड़ी जरूरी बातें

फुलकारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: अमृतसरिया और बागरू। अमृतसरिया फुलकारी में ज्यादातर लाल, पीले और हरे रंगों का उपयोग होता है, जबकि बागरू फुलकारी में नीले और सफेद रंगों का इस्तेमाल होता है।

अमृतसरिया फुलकारी में फूलों की डिजाइन होती हैं, जबकि बागरू फुलकारी ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होती है।

इसके अलावा और भी कई उप-प्रकार हैं, जैसे कि चुनिया, धोबी और रंगीन आदि, जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं।