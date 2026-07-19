क्या है फुलकारी कढ़ाई? जानिए पंजाब की इस पारंपरिक हस्तकला से जुड़ी जरूरी बातें
क्या है खबर?
फुलकारी पंजाब की एक पारंपरिक कढ़ाई की तकनीक है, जो साड़ी, दुपट्टे और अन्य कपड़ों पर की जाती है। यह तकनीक फूलों और ज्यामितीय आकृतियों से बनाई जाती है और इसमें चमकीले रंगों का उपयोग होता है। फुलकारी का मतलब होता है 'फूलों की कढ़ाई'। यह तकनीक न केवल सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि स्थानीय कारीगरों की रोजी-रोटी का भी साधन है। इस लेख में हम फुलकारी से जुड़ी कुछ अहम बातें जानेंगे।
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फुलकारी की शुरुआत
फुलकारी की शुरुआत पंजाब के गांवों में हुई थी। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जब महिलाएं अपने परिवार के लिए कपड़े बनाती थीं।
उस समय फुलकारी का उपयोग शादी-ब्याह जैसे खास अवसरों पर किया जाता था। धीरे-धीरे यह तकनीक लोकप्रिय होती गई और आजकल इसे अलग-अलग प्रकार के कपड़ों और सजावटी सामानों में इस्तेमाल किया जाता है।
फुलकारी की कला को सिख गुरु नानक देव जी के समय से भी जोड़ा जाता है।
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फुलकारी के प्रकार
फुलकारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: अमृतसरिया और बागरू। अमृतसरिया फुलकारी में ज्यादातर लाल, पीले और हरे रंगों का उपयोग होता है, जबकि बागरू फुलकारी में नीले और सफेद रंगों का इस्तेमाल होता है।
अमृतसरिया फुलकारी में फूलों की डिजाइन होती हैं, जबकि बागरू फुलकारी ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होती है।
इसके अलावा और भी कई उप-प्रकार हैं, जैसे कि चुनिया, धोबी और रंगीन आदि, जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं।
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फुलकारी बनाने की प्रक्रिया
फुलकारी बनाने के लिए पहले कपड़े पर हल्की लकीरें बनाई जाती हैं, फिर इन पर छोटे-छोटे तारों से कढ़ाई की जाती है।
इस प्रक्रिया में चमकीले धागों का उपयोग होता है, ताकि डिजाइन साफ दिखाई दे सके। फुलकारी बनाने के लिए आमतौर पर रेशम या सूती धागों का उपयोग होता है।
इस कला को सीखने में समय लगता है, लेकिन इसे सीखकर महिलाएं अपने परिवार के लिए सुंदर वस्त्र बना सकती हैं।
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फुलकारी का सांस्कृतिक महत्व
फुलकारी न केवल एक हस्तकला है, बल्कि यह पंजाबी संस्कृति का अहम हिस्सा भी है। शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर दुल्हन अपने दुपट्टे पर फुलकारी पहनती है, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है।
इसके अलावा त्योहारों और अन्य अवसरों पर भी फुलकारी वस्त्र पहने जाते हैं।
आजकल फुलकारी वस्त्र न केवल पंजाब, बल्कि देश-विदेश में भी लोकप्रिय हो रहे हैं और इन्हें उपहार के रूप में भी दिया जाता है।