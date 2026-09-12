मायोसाइटिस के कारण और बचाव के तरीके

मायोसाइटिस है मांसपेशियों की बीमारी, जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके

लेखन सयाली 04:22 pm Sep 12, 202604:22 pm

क्या है खबर?

मायोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जो शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करती है और दर्द पैदा करती है। इसमें मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे चलने-फिरने या काम करने में परेशानी हो सकती है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ज्यादा मामलों में यह 20-50 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है। इसके लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम आपको मायोसाइटिस से जुड़ी अहम बातें बताएंगे।