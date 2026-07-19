एक बार फिर लौट आया मैक्सिमलिस्ट फैशन का ट्रेंड, जानिए इसे अपनाने के टिप्स

मैक्सिमलिस्ट फैशन में रंगों का मेलजोल बहुत अहम होता है। इसमें विपरीत रंगों का उपयोग किया जाता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं।

जैसे नीला और नारंगी व हरा और गुलाबी आदि रंगों का मेल इस ट्रेंड का हिस्सा हो सकते हैं। आप अपनी अलमारी में ऐसे कपड़े शामिल कर सकते हैं, जो कई रंगों के होते हैं, ताकि आपका लुक कभी उबाऊ न लगे।

इसमें कई प्रिंट आदि भी एक साथ पहने जा सकते हैं।