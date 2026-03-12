वेज सुषी बन गई भारतियों की पसंद, जानिए इस जापानी व्यंजन के बारे में सब कुछ

LOADING...
लेखन सयाली
Mar 12, 2026
05:57 am
सुषी एक जापानी व्यंजन है, जो आमतौर पर मछली और चावल से बनाया जाता है। हालांकि, वेज सुषी भी एक लोकप्रिय विकल्प है, जो शाकाहारी होने की वजह से भारतियों को खास तौर से पसंद आता है। वेज सुषी में अलग-अलग प्रकार की सब्जियां, फल और अन्य पौधों से बनी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम वेज सुषी से जुड़ी कुछ अहम बातें जानेंगे, ताकि आप इस स्वादिष्ट व्यंजन का इतिहास समझ सकें।

वेज सुषी एक प्रकार का जापानी व्यंजन है, जिसमें चावल के साथ अलग-अलग प्रकार की सब्जियां, फल और अन्य पौधों से बनी सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह मछली रहित होता है, इसलिए यह शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। वेज सुषी बनाने के लिए आमतौर पर चावल को सिरका, चीनी और नमक मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर इसे सी वीड में लपेटकर अलग-अलग प्रकार की सब्जियों और फलों के साथ परोसा जाता है।

वेज सुषी बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी से धोकर पकाया जाता है, फिर इसमें सिरका, चीनी और नमक मिलाया जाता है। इसके बाद सी वीड को एक प्लेटफॉर्म पर फैलाया जाता है और उस पर तैयार चावल फैलाए जाते हैं। इसके ऊपर ककड़ी, गाजर और एवोकाडो जैसी कटी हुई सब्जियां रखी जाती हैं। अंत में इसे रोल करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सोया सॉस और वासाबी के साथ परोसा जाता है।

वेज सुषी खाने से कई सेहत से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। इसमें मौजूद सब्जियां विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। यह वजन नियंत्रित करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है और यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है।

वेज सुषी अब भारत समेत कई देशों में आसानी से मिलती है। आप इसे किसी भी जापानी रेस्टोरेंट या कैफे में पा सकते हैं। इसके अलावा कई सुपरमार्केट में भी इसका पैक्ड फॉर्म मिलता है, जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार वेज सुषी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

