गर्मियों में गोवा में बहुत पसंद किया जाता है उरक, जानिए इस पेय की खासियत

गोवा का पारंपरिक पेय उरक नारियल के ताजे फल से बनाया जाता है। यह पेय गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है और इसके ठंडे प्रभाव के कारण लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं। उरक का स्वाद मीठा और सुगंधित होता है और इसे गर्मी के शुरुआती महीने में बनाया और बेचा जाता है। यह पेय न केवल ताजगी प्रदान करता है, बल्कि इसमें पोषण तत्व भी होते हैं। आइए आज हम आपको इस पेय से जुड़ी खास बातें बताते हैं।

#1 क्या है उरक? उरक नारियल के ताजे फल से तैयार किया जाता है, जिसे पहले कद्दूकस किया जाता है। इसके बाद इसे पानी में उबालकर छान लिया जाता है, जिससे दूध निकल आता है। इस दूध को फिर से उबालकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इसे ठंडा करके परोसा जाता है। उरक का स्वाद मीठा और सुगंधित होता है, जो इसे खास बनाता है। यह एक किस्म का मादक पेय है, जो स्थानीय लोगों का पसंदीदा है।

#2 उरक बनाने की रेसिपी उरक बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को कद्दूकस किया जाता है, फिर इसे पानी में उबालकर छान लिया जाता है, ताकि दूध निकल जाए। इस दूध को फिर से उबालकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इसे ठंडा करके परोसा जाता है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखना पड़ता है कि दूध जल न जाए और उसका स्वाद बना रहे। इस प्रकार आसानी से घर पर भी उरक बनाया जा सकता है।

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#3 इस पेय के स्वास्थ्य लाभ उरक में नारियल का उपयोग होने के कारण इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि। यह पेय ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। इसके अलावा यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा की चमक बढ़ाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और ताजगी का अनुभव होता है।

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