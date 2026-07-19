राजस्थान की पहचान है घूमर डांस, जानिए इस पारंपरिक कला से जुड़ी जरूरी बातें

राजस्थान के मारवाड़ इलाके से शुरू हुआ घूमर, भील ​​जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए बनाया गया एक पारंपरिक लोक डांस है।

बाद में इसे राजपूत शाही परिवारों ने अपना लिया और यह शादियों और त्योहारों जैसे शुभ मौकों पर घूंघट वाली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक शानदार दरबारी नृत्य बन गया।

समय के साथ यह आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया और अब इसे हर शादी और त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है।