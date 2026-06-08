क्या है 'डबल इनकम नो किड्स' ट्रेंड? जानिए यह जीवनशैली क्यों हो रही है वायरल
क्या है खबर?
'डबल इनकम नो किड्स' (DINK) एक जीवनशैली है, जिसमें शादीशुदा जोड़े बिना बच्चे के अपने करियर और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह चलन खासकर शहरों में देखा जाता है, जहां लोग अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं और बच्चों की जिम्मेदारियों से बचते हैं। इस लेख में हम इस जीवनशैली के पीछे के कारणों, इसके फायदे-नुकसान और इससे जुड़ी अन्य अहम जानकारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है।
मतलब
क्या है डबल इनकम नो किड्स?
DINK का मतलब है कि एक परिवार में दोनों पति-पत्नी काम करते हैं और अपनी कमाई पर निर्भर रहते हुए बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाते। इस जीवनशैली को अपनाने वाले लोग अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आर्थिक स्थिरता पाने का प्रयास करते हैं। यह चलन खासकर शहरों में देखा जाता है, जहां लोग अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं और बच्चे पैदा करने से ही बचते हैं।
कारण
इस जीवनशैली को अपनाने के कारण
DINK चलन को अपनाने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिरता है। बिना बच्चों के जोड़े अपनी कमाई को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा करियर पर ध्यान केंद्रित करने से नौकरी में आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कुछ लोग सामाजिक दबावों से बचने के लिए भी इस जीवनशैली को चुनते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर इस चलन को अपनाते हैं।
फायदे
इस जीवनशैली के फायदे
DINK चलन के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। बिना बच्चों के जोड़े अपनी कमाई को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। इसके अलावा यह करियर पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है, जिससे नौकरी में आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही सामाजिक दबावों से बचने का अवसर मिलता है और जोड़े केवल एक दूसरे पर ध्यान केंद्रीय कर पाते हैं।
नुकसान
इस जीवनशैली के नुकसान
DINK चलन के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बच्चे न होने से परिवार का विस्तार नहीं हो पाता। इसके अलावा समाज में इस तरह की जीवनशैली को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। कुछ लोग इसे स्वार्थी मानते हैं, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं। इसके साथ ही बिना बच्चों वाले जोड़ों को कभी-कभी सामाजिक अलगाव का सामना भी करना पड़ सकता है।
भारत
भारत में यह चलन कितना फैला है?
भारत में DINK चलन तेजी से बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई जोड़े इस जीवनशैली को अपनाकर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक परिवार व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में इस चलन के पीछे आर्थिक स्थिरता, करियर पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा और सामाजिक दबावों से बचने की चाह शामिल हैं। हालांकि, अभी यह चलन बहुत नहीं बढ़ा है।