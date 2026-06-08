डबल इनकम नो किड्स ट्रेंड

क्या है 'डबल इनकम नो किड्स' ट्रेंड? जानिए यह जीवनशैली क्यों हो रही है वायरल

लेखन सयाली 04:38 pm Jun 08, 202604:38 pm

क्या है खबर?

'डबल इनकम नो किड्स' (DINK) एक जीवनशैली है, जिसमें शादीशुदा जोड़े बिना बच्चे के अपने करियर और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह चलन खासकर शहरों में देखा जाता है, जहां लोग अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं और बच्चों की जिम्मेदारियों से बचते हैं। इस लेख में हम इस जीवनशैली के पीछे के कारणों, इसके फायदे-नुकसान और इससे जुड़ी अन्य अहम जानकारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यह ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है।