बुलडॉग कुत्ता पालने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इस नस्ल की खास बातें

बुलडॉग एक लोकप्रिय और अनोखा दिखने वाला कुत्ता है। यह अपने खास आकार और मासूम चेहरे के कारण बहुत पसंद किया जाता है। इस लेख में हम आपको बुलडॉग से जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे, जो इस प्रजाति को खास बना देता है। अगर आप इस कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में गोद लेने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

#1 बुलडॉग का आकार और वजन बुलडॉग का शरीर मोटा और स्वस्थ होता है, जिससे यह बहुत आकर्षक दिखता है। इनका औसत वजन लगभग 23 से 25 किलो होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 12 से 15 इंच होती है। इनका शरीर चौड़ा और मांसपेशियों से भरा होता है, जिससे यह बहुत ताकतवर दिखते हैं। इनकी त्वचा ढीली होती है, जिससे इनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह प्रजाति अपने खास आकार और वजन के कारण बहुत लोकप्रिय है।

#2 बुलडॉग की त्वचा और फर बुलडॉग की त्वचा मोटी और मुलायम होती है, जो इन्हें ठंडे मौसम में ठंड से बचाती है। इनका फर बहुत ही छोटा और चिकना होता है, जिससे इन्हें ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। इसलिए, इन्हें ठंडे माहौल में रखना चाहिए और गर्मी से बचाना चाहिए। इनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो इन्हें एक खास लुक देती हैं। इनकी त्वचा और फर की विशेषताएं इन्हें अन्य कुत्तों से अलग बनाती हैं।

Advertisement

#3 बुलडॉग का स्वभाव बुलडॉग का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और शांत होता है। ये अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इनका स्वभाव शांतिपूर्ण होने के कारण ये बच्चों के साथ भी अच्छे से घुल-मिल जाते हैं। बुलडॉग अपने मालिक की सुरक्षा करने में भी तत्पर रहते हैं और किसी अजनबी को देखते ही भौंकने लगते हैं। इनका स्वभाव इन्हें एक बेहतरीन पारिवारिक पालतू बनाता है।

Advertisement

#4 बुलडॉग की देखभाल करने के सुझाव बुलडॉग की देखभाल करना आसान नहीं होता, क्योंकि इन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। इन्हें रोजाना थोड़ा-थोड़ा व्यायाम कराना जरूरी होता है, ताकि ये स्वस्थ रहें। इनके कानों और दांतों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए, ताकि इन्हें कोई बीमारी न हो। इसके अलावा इन्हें समय-समय पर पशु चिकित्सक के पास ले जाना भी अहम होता है, ताकि उनकी सेहत की जांच हो सके और किसी भी समस्या का पता चल सके।